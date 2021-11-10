Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılacak - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 5'inci toplantısına katılacak.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 5'inci Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın başkanlıklarında 11 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirilecek. İlgili bakanların katılımıyla düzenlenecek Konsey Toplantısında, Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.Açıklamada ayrıca, "Toplantı, stratejik ortağımız ve Müttefikimiz Macaristan'la ikili ilişkilerimizin yanı sıra, NATO, Avrupa Birliği ve Türk Konseyi başta olmak üzere çok taraflı platformlardaki iş birliğimizin derinleştirilmesi yönündeki ortak iradenin teyidi niteliğinde olacaktır. Toplantı vesilesiyle ayrıca, iş birliğini güçlendirmeye matuf muhtelif anlaşma ve protokoller imzalanacaktır" denildi.