Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı: Seçim bir mücadele değil demokratik bir varoluştur - Son Dakika
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Politika

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı: Seçim bir mücadele değil demokratik bir varoluştur

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı: Seçim bir mücadele değil demokratik bir varoluştur

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerin demokrasimizde yeni bir sayfa açacağını belirterek, seçimin bir mücadele değil demokratik bir varoluş olduğunu vurguladı. Aktürk, seçimin tam bir demokrasi şöleni şeklinde geçmesinin önemli olduğunu ve halkın iradesinin devletin ve demokratik yapının üzerindeki gücüne gölge düşmemesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, seçim sonrasında herkesin yine birbirine akraba, kardeş ve komşu olacağını belirten Aktürk, seçimlerin bir bayrak yarışı olduğunu ve hizmet uğruna çıkılan yolda kaybeden olmayacağını söyledi. Aktürk, milletin sağ duyusu ve iradesinin sandıkta tecelli edeceğine inandığını ve bu seçimi devlet ve millete yakışır bir şekilde tamamlayacaklarına olan inancının sonsuz olduğunu ifade etti.

30.03.2024 15:50
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Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, 31 Mart 2024 tarihinin demokrasimizde yeni bir seçim süreci ve yeni bir sayfa olarak yer alacağını belirterek "Seçim bir mücadele değil demokratik bir varoluştur" dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde bir açıklama yapan Bekir Aktürk "Daha önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimde tam bir demokrasi şöleni şeklinde geçmeli halkın iradesinin devletimizin ve demokratik yapımızın üzerindeki gücüne gölge düşürmemesi çok önemlidir ve unutulmamalıdır ki seçim bir mücadele değil demokratik varoluşta hepimizin aynı amaç uğruna devletimizin yanında hizmete hazır olduğumuzun bir göstergesidir. Seçim tarihin sonrası herkes yine akraba, kardeş, komşu mahalleden biri olacaktır. Makam, mevki her şey geçicidir. Seçimler bir bayrak yarışıdır biraz nasip, kısmet işidir. Elbet biri bayrağı taşıyacaktır ama hizmet uğruna çıkılan yolda kaybedeni olmayacaktır. Milletin sağ duyusu ve iradesi sandık başında hakkıyla tecelli edecektir ona göre davranış biçimi sergileyerek tam bir demokrasi şöleninde bu seçimi de devletimize milletimize yakışır bir şekilde tamamlayacağımıza olan inancım sonsuz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

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