Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı: Seçim bir mücadele değil demokratik bir varoluştur

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, 31 Mart 2024 tarihinin demokrasimizde yeni bir seçim süreci ve yeni bir sayfa olarak yer alacağını belirterek "Seçim bir mücadele değil demokratik bir varoluştur" dedi.
31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde bir açıklama yapan Bekir Aktürk "Daha önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimde tam bir demokrasi şöleni şeklinde geçmeli halkın iradesinin devletimizin ve demokratik yapımızın üzerindeki gücüne gölge düşürmemesi çok önemlidir ve unutulmamalıdır ki seçim bir mücadele değil demokratik varoluşta hepimizin aynı amaç uğruna devletimizin yanında hizmete hazır olduğumuzun bir göstergesidir. Seçim tarihin sonrası herkes yine akraba, kardeş, komşu mahalleden biri olacaktır. Makam, mevki her şey geçicidir. Seçimler bir bayrak yarışıdır biraz nasip, kısmet işidir. Elbet biri bayrağı taşıyacaktır ama hizmet uğruna çıkılan yolda kaybedeni olmayacaktır. Milletin sağ duyusu ve iradesi sandık başında hakkıyla tecelli edecektir ona göre davranış biçimi sergileyerek tam bir demokrasi şöleninde bu seçimi de devletimize milletimize yakışır bir şekilde tamamlayacağımıza olan inancım sonsuz" ifadelerini kullandı. - TRABZON
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Düzce'de bir siyasi partinin aday tanıtımı için afiş eşliğinde uçuş yapan paramotor, arıza nedeniyle enerji nakil hattında asılı kaldı. Pilot kendi imkanlarıyla inerken yara almadı. İl Emniyet Müdürlüğü İHA Büro Amirliği olayla ilgili araştırma başlattı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, partisinin mitinginde yaptığı konuşmada, İBB yönetiminin İstanbul'da eser üretmediğini ve vaatlerini yerine getirmediğini belirtti. Kurum, sandık gününün hesap günü olduğunu vurgulayarak, İstanbul'un geleceğine sahip çıkılması gerektiğini söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'nın hızlanması gerektiğini belirtti. Tekin, Kahramankazan ve Kızılcahamam ilçelerinde gerçekleştirilen sevgi yürüyüşüne katıldı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Ankara İl Seçim Koordinasyon Merkezince düzenlenen Sevgi Yürüyüşüne katıldı. Yürüyüşe AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve diğer ilçe başkanları da katıldı. Bakan Tekin, konuşmasında öğretmeni küçümsemenin toplumu eğiten öğretmenleri ve Atatürk'ü küçümsemek olduğunu belirtti. Ayrıca, Kahramankazan'a yeni eğitim yatırımları yapacaklarını da söyledi.
Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kalabalık bir yürüyüş ve miting ile seçim çalışmasını tamamladı. Baş, vatandaşları yaşadıkları sıkıntılara ve beklentilerine göre oy vermeye çağırdı.
Türkiye'de yarın yapılacak olan 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için Bolu'da sandıklar kuruldu ve hazırlıklar tamamlandı. Bolu'da merkez köyler hariç 166 bin 303 seçmenin oy kullanacağı kabin bölümleri ve 529 sandık kuruldu. Bolu genelinde ise 239 bin 169 seçmen, 1061 sandıkta oy kullanabilecek.
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