Büyükelçi açıkladı: "Katar'dan yeni yatırımları yakın zamanda duyacaksınız" - Son Dakika
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Büyükelçi açıkladı: "Katar'dan yeni yatırımları yakın zamanda duyacaksınız"

14.08.2022 10:41

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu, "Katarlı her zaman dışarıda yatırım yapmayı düşünür.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu, "Katarlı her zaman dışarıda yatırım yapmayı düşünür. Fakat biz yatırımlarımızı doğru bir şekilde bir yabancı yatırımcının anlayabileceği bir dille ona sunduğumuz zaman her zaman Katar'dan yatırım alırız. Bunun da yakın zamanda bazı meyvelerini duyacaksınız" dedi.

Katar Büyükelçisi Göksu, 13'üncü Büyükelçiler Konferansı sonrasında İHA Muhabirine Türkiye-Katar ilişkilerini değerlendirdi. 13'üncü Büyükelçiler Konferansı'nda diplomasi üretme imkanlarının olduğunu söyleyen Göksu, "Bakanlarımızı dinledik. Türkiye'de olan gelişmeleri bakanlarımızdan dinledik. Dolayısıyla buradan aldıklarımızı kendi ülkelerimizde doğru bir şekilde anlatmaya gayret edeceğiz. Çok faydalı oldu" ifadesini kullandı.

"Katar-Türkiye ilişkilerinde bir de üçüncü şey var o çoğu ilişkilerde olmaz. Bu da doğrunun yanında durmak"

Türkiye Katar ilişkilerini yatırımla özdeşleştirmenin doğru olmadığının altını çizen Göksu, "Katar ilişkileri yatırımdan öte tarihe dayanan, tarihte hiçbir problemi olmayan iki ülkeden bahsediyoruz. Katar'ın kurucusu Şeyh Casim'den bu yana Osmanlı ile hiçbir problem yaşamamış ve Türkiye, Katar'ın 2017'deki talihsiz blokaj döneminde de ona sahip çıkmasıyla artık bu ilişki bir kez daha güçlenmiştir. Sonsuza dek sürecek bir ilişki olmuş. Genelde dış politikada, siyasette ilişkiler maslahat üzerine bina edilir. Hiç şüphesiz iki ülkenin maslahatı önemli. Katar-Türkiye ilişkilerinde bir de üçüncü şey var ki o çoğu ilişkilerde olmaz. Bu da doğrunun yanında durmak" açıklamasında bulundu.

"Yakın zamanda bazı meyvelerini duyacaksınız"

Büyükelçi Göksu, Katar'ın dünyanın her yerinde yatırımı olan bir ülke olduğunu vurgulayarak, "Hiç şüphesiz burada da yeni yatırımlar olacak. Daima yatırım ajansımız aracılığıyla oradaki gerek yatırım fonlarını gerek Katar yatırım otoritesini bireysel yatırımcıları görüştürüyoruz. Yeter ki Türkiye'de güzel dış yatırımcının anlayabileceği bir ürün olsun. Katarlının her zaman mali imkanı vardır. Katarlı her zaman dışarıda yatırım yapmayı düşünür. Fakat biz yatırımlarımızı doğru bir şekilde bir yabancı yatırımcının anlayabileceği bir dille ona sunduğumuz zaman her zaman Katar'dan yatırım alırız. Bunun da yakın zamanda bazı meyvelerini duyacaksınız" diye konuştu.

"Dünya Kupası'nda bütün alanlarda yardımcı olacağız"

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası ve organizasyonda görev alacak Türk polislere ilişkin de değerlendirmede bulunan Büyükelçi Göksu şunları söyledi:

"Katar'ın organize ettiği Dünya Kupası şu ana kadar ilk defa bir İslam ülkesi tarafından düzenleniyor. Dolayısıyla biz Türkiye olarak buna kardeşinin düğününü bekleyen bir kardeş heyecanıyla bekliyoruz. Ülke olarak her türlü konuda Katar'a bu zamana kadar altyapıda yardımcı olduk. En başta bizim müteahhitlik firmalarımız şu ana kadar 22 milyar dolarlık işler yaptılar. Lokantalarımız, gıda sektöründeki şirketlerimizi, bilişim şirketlerimiz altyapı konusunda şu ana kadar destek verdiler. Şimdi Dünya Kupası'nda bütün alanlarda yardımcı olacağız. Somut olarak güvenlik alanında Katar'a polislerimiz gidecek ve orada Dünya Kupası'ndaki güvenliğinde Katar'a yardımcı olacak." - ANKARA

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Kaynak: İHA

Türkiye, Göksu, Katar, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Büyükelçi açıkladı: 'Katar'dan yeni yatırımları yakın zamanda duyacaksınız' - Son Dakika

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