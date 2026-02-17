Türkiye'nin Güçlü Vizyonu - Son Dakika
Türkiye'nin Güçlü Vizyonu

Türkiye\'nin Güçlü Vizyonu
17.02.2026 21:50
Ömer İleri, güçlü bir Türkiye için iç dinamikler ile karar verilmesi gerektiğini vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, "Bu dünyanın, bu coğrafyanın güçlü, kendi ayakları üzerinde duran, kendi kimliğiyle yürüyen, oradan buradan talimat alan değil, iç dinamikleriyle karar veren bir Türkiye'ye ihtiyacı var." dedi.

İleri, AK Parti Etimesgut İlçe Başkanlığında düzenlenen "Etimesgut İlçe Danışma Toplantısı"na katıldı.

Burada partililere hitap eden İleri, ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi.

AK Parti kadrolarının, Türkiye'nin en kritik dönemlerinde görev alan, bu süreçlerde Türk milletinin güvenini boşa çıkarmayan, hukuku için mücadele eden, cansiperane çalışan kadrolar olduğunu belirten İleri, "Terörsüz Türkiye" vizyonuna vurgu yaptı.

Terörsüz Türkiye'nin sadece Türkiye için değil, bölge için de önemine işaret eden İleri, şunları kaydetti:

"Bu dünyanın, bu coğrafyanın güçlü, kendi ayakları üzerinde duran, kendi kimliğiyle yürüyen, oradan buradan talimat alan değil, iç dinamikleriyle karar veren bir Türkiye'ye ihtiyacı var. Dünyanın, her daim ekonomik olarak güçlü olan, savunma sanayisi olarak güçlü olan, uzay teknolojilerinde var olan, veri teknolojilerinde var olan, yapay zeka teknolojilerinde var olan bir Türkiye'ye ihtiyacı var. Türkiye Yüzyılı vizyonunda 'daha adil bir dünya mümkündür' ifadesini kullanıyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye, daha adil bir dünyanın inşasında öncüdür, liderdir, anahtardır, temel taşıdır."

"Meclis'in kürsüsü işgal edilemez"

İleri, demokrasilerde muhalefetin olmazsa olmaz bir unsur olduğunu, iktidar partisi olarak güçlü bir muhalefeti tercih edeceklerini söyledi.

TBMM'deki yemin töreninde yaşanan arbede üzerinden CHP'yi eleştiren İleri, "Sizin demokrasi anlayışınız, Meclis'e saygınız bu mu? Bu Meclis, Gazi Meclis'tir, Milli Mücadele'yi kazanmış, 15 Temmuz'a direnmiş, o mücadeleyi ortaya koymuş Meclis'tir. Bu Meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bu Meclis'in kürsüsü işgal edilemez." dedi.

İleri, yalnızca Türkiye'yi geliştirmek için değil, aynı zamanda siyasetin genlerini korumak için de mücadele edeceklerinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızdan, AK Parti'den önceki dönemde siyasetin Türkiye'de nereye konumlandırıldığını hepimiz biliyoruz. Türkiye, siyasiler tarafından yönetilmiyordu, onu da biliyoruz. Şu an çok şükür siyaset, bu ülkenin yönetiminin tam olarak merkezindedir. Çünkü demokrasi bunu gerektirir. Birileri, siyaseti anlamadıkları için, siyasetin ne olduğunu bir türlü çözemedikleri için, demokrasiyi içselleştiremedikleri için Türkiye'de siyaset kurumunun yıpratılmasına izin vermeyeceğiz."

Kaynak: AA

Ömer İleri, Teknoloji, Güvenlik, Politika, Türkiye, Ekonomi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
