Türkiye'nin hibe ettiği Kangal Anti-Dron sistemi, Bosna Hersek ordusuna teslim edildi

Türkiye'nin Bosna Hersek'e hibe ettiği Kangal FPV Anti-Dron Sistemi, bugün Saraybosna'da gerçekleştirilen törenle Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi.

Türkiye'den Bosna Hersek ordusuna destek geldi. Türkiye Cumhuriyeti Mili Savunma Bakanlığı tarafından Bosna Hersek'e hibe edilen Kangal FPV Anti-Dron Sistemi, bugün Saraybosna'daki "Rajlovac" kışlasında gerçekleştirilen bir törenle resmi olarak Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi. Teslim tutanaklarını Bosna Hersek adına Savunma Bakanı Zukan Helez, Türkiye Cumhuriyeti adına ise Türkiye'nin Bosna Hersek Askeri Ataşesi Albay Murat Kul imzaladı.

"Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerine ait askeri bölgeler üzerinde izinsiz dron uçuşları gerçekleşiyordu"

Savunma Bakanı Helez, törende yaptığı konuşmada Türkiye'den Kangal Anti-Dron Sistemi tedarik etmeye ilişkin adıma karar verme nedenlerine ilişkin konuştu. Helez, "Son dönemde Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerine ait askeri bölgeler ve tesisler üzerinde izinsiz dron uçuşlarının tespit edildiği vakalar artmıştı. Savunma alanında bizim ülkemizden çok daha fazla yatırım yapan birçok ülke, bu soruna karşı etkili bir cevap geliştiremedi. Türkiye, bu sorunun çözümünde bize yardım eli uzatarak bu Anti-Dron sistemini bize hibe etti. Bu sistem, dronları tespit etmek ve etkisiz hale getirmek için en son teknolojileri kullanıyor ve muhtemel saldırılara veya izinsiz uçuşlara karşı tesislerin etkili bir şekilde korunmasını sağlıyor" dedi.

"Türkiye'deki dostlarımıza teşekkür etmek istiyorum"

Helez, "Şunu özellikle vurgulamak isterim ki, bu sistem dünyanın en modern Anti-Dron sistemlerinden biridir ve dünyanın herhangi bir ülkesinden havalanan tüm insansız hava araçlarını kontrol altına alabilecek kapasitededir. Bu sayede, dünyada askeri açıdan çok daha güçlü olan birçok ülkenin karşı karşıya olduğu bir sorunu çözmüş olduk. Türkiye'deki dostlarımıza, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Savunma Bakanı Yaşar Güler'e, büyükelçiye ve askeri ataşeye özellikle teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

"Türkiye, her zaman Bosna Hersek'in yanında oldu"

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki ise, Bosna Hersek'in bağımsızlığını ilan ettiği günden bu yana Türkiye'nin her zaman Bosna Hersek'in yanında olduğunu söyledi. Akseki, "İş birliğimizin geniş yelpazesinde, silahlı kuvvetlerimiz arasındaki yakın askeri ilişkiler önemli yer tutmaktadır. Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri'nin kapasitesini artırmak ve NATO'ya üyelik sürecine destek sağlamak amacıyla askeri personelin eğitimi, araç ve ekipmanların bakımı ile onarımı ve modernizasyon faaliyetlerine verdiğimiz desteği büyük bir memnuniyetle sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Bosna Hersek'e askeri alanda sağladığı desteğe vurgu yapan Akseki, "Bosna Hersek ile koparılamaz tarihi bağlarımız var ve Bosna Hersek, bizim için Balkanlar'daki barış ve istikrar açısından son derece önemli bir ülke. Bosna Hersek'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi, Barışı Uygulama Konseyi ve EUFOR'daki katılımımızın yanı sıra Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerine sağladığımız destekle de sürdürmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kangal FPV Anti-Dron sistemi

ASELSAN tarafından geliştirilen Kangal FPV Anti-Dron Sistemi, kritik yapıları, askeri alanları ve stratejik açıdan önemli kentsel ve kırsal alanları mini ve mikro dron ve FPV tehditlerine karşı korumak üzere tasarlanan bir sistem olarak öne çıkıyor. Yazılım tabanlı bir karıştırma sistemi olan ve kullanıcı ihtiyaçlarına göre tüm frekans bandı üzerinden programlanabilen sistem, Amerikan GPS, Rus GLONASS, Çin'in BEIDOU ve Avrupa'nın GALILEO gibi tüm başlıca küresel navigasyon sistemlerini etkili biçimde bozma kapasitesine sahip olması nedeniyle tercih ediliyor. - SARAYBOSNA