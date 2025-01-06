Türkiye'nin sattığı savaş gemisi o ülkeyi karıştırdı - Son Dakika
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Politika

Türkiye'nin sattığı savaş gemisi o ülkeyi karıştırdı

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Türkiye'nin savaş gemisi üretimindeki başarısı ve bu gemilerin çeşitli ülkelere ihracatı, Yunanistan'da endişe yarattı. Yunan basını, Türkiye'nin bu gemilerinin kendileri için tehdit olduğunu yazdı.

06.01.2025 11:25  Güncelleme: 11:36
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Türkiye'nin MİLGEM Projesi kapsamında birçok savaş gemisi inşa ettiğini belirten Yunan medyası, 60.000 ton deplasmanlı yeni bir uçak gemisi inşasının da planlar arasında yer aldığını vurguladı. Bu projelerin Yunanistan açısından stratejik bir tehdit oluşturabileceği ifade edildi.

TÜRKİYE'NİN SAVAŞ GEMİSİ İHRACATINDAKİ BAŞARISI

Türkiye'nin Pakistan ve Ukrayna gibi birçok ülkeye savaş gemisi ihraç etmesi de Yunan basınında geniş yer buldu. Türkiye'nin denizdeki askeri gücünü artırması, bölgedeki dengeleri değiştirebileceği yönünde yorumlandı.

Türkiye'nin sattığı savaş gemisi o ülkeyi karıştırdı

"TÜRKİYE DENİZDE SÜPER GÜÇ OLMA YOLUNDA"

Yunan basını, Türkiye'nin yerli olarak geliştirdiği silah sistemleriyle donattığı gemi ve denizaltıların inşasında "çılgın bir hızla" ilerlediğini belirtti. Bu durumun Yunanistan için "büyük sorunlara" yol açabileceği ifade edildi.

YUNANİSTAN İÇİN BÜYÜK BİR TEHDİT Mİ?

Türkiye'nin deniz kuvvetlerindeki gelişmeleri karşısında Yunanistan'ın mevcut donanmasının yetersiz kalabileceği ve stratejik bir çıkmaza sürüklenebileceği dile getirildi. Bu durumun, Yunan hükümetinde endişelere neden olduğu yorumları yapıldı.

Türkiye\'nin sattığı savaş gemisi o ülkeyi karıştırdı

Ekonomi Türkiye, Yunanistan, Diplomasi, Politika, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye'nin sattığı savaş gemisi o ülkeyi karıştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Mustafa Komurcu:
    Akıllı dursanız bir sıkıntı olmaz. 119 4 Yanıtla
  • Eyup Orhan:
    bu Yunanistan bize neden sataşıyor anlamadım git küçük ülkelerle sataşın bizimle deyil 73 6 Yanıtla
  • 2525:
    Yine abd ye ab ye ağlamaya başladı,sen git,kendi çapındaki balkan ülkeri ile boy ölçtür. 61 4 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    Sizin için en güvenli yol, Türkiye'nin kanatları altında olmaktır, bu durum, bugün değilse, yarın olacak yorgo, endişeye gerek yok. 42 5 Yanıtla
  • barış özcan:
    O günler geçti artık, izin alarak yapılan ve hiç yapılamayan birçok proje hayata geçti çok şükür. Tabiki ekonomik olarak sıkıntılar var ama, olası bir savaşta hazırız. 41 4 Yanıtla
  • Türk Selçuk:
    Bir gece Ansızın ?? 22 2 Yanıtla
  • Türk Selçuk:
    Daha Lazer Silahını görmedin içinde patlasın Yunan?? 14 2 Yanıtla
  • Ali Veli:
    a haber gururla sunar 5 2 Yanıtla
  • Osman Dönmez:
    yunanın gtü kaşınıyor 2 1 Yanıtla
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