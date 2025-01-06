Türkiye'nin MİLGEM Projesi kapsamında birçok savaş gemisi inşa ettiğini belirten Yunan medyası, 60.000 ton deplasmanlı yeni bir uçak gemisi inşasının da planlar arasında yer aldığını vurguladı. Bu projelerin Yunanistan açısından stratejik bir tehdit oluşturabileceği ifade edildi.
Türkiye'nin Pakistan ve Ukrayna gibi birçok ülkeye savaş gemisi ihraç etmesi de Yunan basınında geniş yer buldu. Türkiye'nin denizdeki askeri gücünü artırması, bölgedeki dengeleri değiştirebileceği yönünde yorumlandı.
Yunan basını, Türkiye'nin yerli olarak geliştirdiği silah sistemleriyle donattığı gemi ve denizaltıların inşasında "çılgın bir hızla" ilerlediğini belirtti. Bu durumun Yunanistan için "büyük sorunlara" yol açabileceği ifade edildi.
Türkiye'nin deniz kuvvetlerindeki gelişmeleri karşısında Yunanistan'ın mevcut donanmasının yetersiz kalabileceği ve stratejik bir çıkmaza sürüklenebileceği dile getirildi. Bu durumun, Yunan hükümetinde endişelere neden olduğu yorumları yapıldı.
Son Dakika › Politika › Türkiye'nin sattığı savaş gemisi o ülkeyi karıştırdı - Son Dakika
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