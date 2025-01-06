Türkiye\'nin sattığı savaş gemisi o ülkeyi karıştırdı

Politika

Hiçbir şey olmamış gibi yeni paylaşım yaptı

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Türkiye'nin MİLGEM Projesi kapsamında birçok savaş gemisi inşa ettiğini belirten Yunan medyası, 60.000 ton deplasmanlı yeni bir uçak gemisi inşasının da planlar arasında yer aldığını vurguladı. Bu projelerin Yunanistan açısından stratejik bir tehdit oluşturabileceği ifade edildi.

TÜRKİYE'NİN SAVAŞ GEMİSİ İHRACATINDAKİ BAŞARISI

Türkiye'nin Pakistan ve Ukrayna gibi birçok ülkeye savaş gemisi ihraç etmesi de Yunan basınında geniş yer buldu. Türkiye'nin denizdeki askeri gücünü artırması, bölgedeki dengeleri değiştirebileceği yönünde yorumlandı.

"TÜRKİYE DENİZDE SÜPER GÜÇ OLMA YOLUNDA"

Yunan basını, Türkiye'nin yerli olarak geliştirdiği silah sistemleriyle donattığı gemi ve denizaltıların inşasında "çılgın bir hızla" ilerlediğini belirtti. Bu durumun Yunanistan için "büyük sorunlara" yol açabileceği ifade edildi.

YUNANİSTAN İÇİN BÜYÜK BİR TEHDİT Mİ?

Türkiye'nin deniz kuvvetlerindeki gelişmeleri karşısında Yunanistan'ın mevcut donanmasının yetersiz kalabileceği ve stratejik bir çıkmaza sürüklenebileceği dile getirildi. Bu durumun, Yunan hükümetinde endişelere neden olduğu yorumları yapıldı.