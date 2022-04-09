Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan, ABD Başkanı Biden tarafından kabul edildi - Son Dakika
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Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan, ABD Başkanı Biden tarafından kabul edildi

09.04.2022 00:57
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan, ABD Başkanı Biden tarafından kabul edildi

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan, ABD Başkanı Joe Biden tarafından kabul edildiğini açıkladı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan, ABD Başkanı Joe Biden tarafından kabul edildiğini açıkladı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın ABD Başkanı Joe Biden tarafından Beyaz Saray'da kabul edildiği anın fotoğrafı paylaşıldı. Büyükelçi Mercan yaptığı açıklamada, "4 Nisan 2022 tarihinde Başkan Biden tarafından kabul edildim" dedi.

ABD Başkanı Biden göreve geldiği 2021 yılından bu yana ilk defa Beyaz Saray'da büyükelçileri kabul etti. Ayrıca 15 Mart 2021 yılında göreve gelen Büyükelçi Mercan ilk defa ABD Başkanı Biden tarafından kabul edildi. - WASHINGTON

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan, ABD Başkanı Biden tarafından kabul edildi - Son Dakika


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