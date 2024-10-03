Türkiye'nin Yazılım İhracatı 3,5 Milyar Dolar - Son Dakika
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Politika

Türkiye'nin Yazılım İhracatı 3,5 Milyar Dolar

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'nin teknoloji üreten bir ülke haline geldiğini ve 3,5 milyar dolar yazılım ihracatı gerçekleştirdiğini açıkladı.

03.10.2024 19:35
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Ticaret Bakanı Bolat: "Yazılım teknolojisinde 3.5 milyar dolar ihracatı olan bir ülkeyiz"

"Son 20 yılda teknoparklarımızın sayısı 3'ten 102'ye çıktı. Teknoloji merkezlerimizin sayısı bin 600'ü aştı. Türkiye artık teknoloji üreten ve ihraç eden bir ülke konumuna ulaştı. Yazılım teknolojisinde 3,5 milyar dolar ihracatı olan bir ülkeyiz" dedi

ADANA - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Son 20 yılda teknoparklarımızın sayısı 3'ten 102'ye çıktı. Teknoloji merkezlerimizin sayısı bin 600'ü aştı. Türkiye artık teknoloji üreten ve ihraç eden bir ülke konumuna ulaştı. Yazılım teknolojisinde 3,5 milyar dolar ihracatı olan bir ülkeyiz" dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, ikinci gününde de Adana Havalimanı'nda devam ediyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da festival alanına geldi. TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından karşılanan Bolat, önce stantları inceledi daha sonra proje yapan öğrencilerle görüşüp hatıra fotoğrafı çektirdi. Bolat, son olarak da Türk Yıldızları'nın gösterisini izledi.

"Savunma sanayinde başarı sergilendi"

Ardından gazetecilere konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TEKNOFEST'in çok önemli bir havacılık festivali olduğunu belirterek, "Son 20 yılda teknoparklarımızın sayısı 3'ten 102'ye çıktı. Teknoloji merkezlerimizin sayısı bin 600'ü aştı. Türkiye artık teknoloji üreten ve ihraç eden bir ülke konumuna ulaştı. Yazılım teknolojisinde 3,5 milyar dolar ihracatı olan bir ülkeyiz. Biz ticaret bakanlığı olduğumuz için yazılım ihracatçılarını da destekliyoruz. Savunma sanayine baktığımızda büyük bir başarı sergilendi" ifadelerini kullandı.

"TEKNOFEST simge haline geldi"

Savunma Sanayi Başkanlığı'nın koordine ettiği 800'ün üzerinde projenin olduğuna dikkat çeken Ticaret Bakanı Ömer Bolat, daha sonra şunları söyledi:

"Yüzbinlerce kişi savunma sanayinde teknolojide bilişim alanında çalışıyor. Beyin gücümüzle iftihar ediyoruz. Daha alacak çok mesafelerimiz var. TEKNOFEST Türkiye'nin teknolojide havacılıkta ve savunma sanayindeki elde ettiği başarının simgesi haline geldi."

Kaynak: İHA

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