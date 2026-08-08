Türkiye, Nükleer Bilim Olimpiyatı'nda Altın ve Bronz Kazandı - Son Dakika
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Türkiye, Nükleer Bilim Olimpiyatı'nda Altın ve Bronz Kazandı

Türkiye, Nükleer Bilim Olimpiyatı\'nda Altın ve Bronz Kazandı
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Türkiye, INSO'da 1 altın ve 3 bronz madalya kazanarak nükleer bilimde uluslararası başarı elde etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı'na ilk kez katılan Türkiye, 1 altın ve 3 bronz madalya kazanarak uluslararası arenaya güçlü bir giriş yaptı. Ayaz Büyükterzi, genel sıralamada ilk üçte yer alarak altın madalyaya uzandı. Mert Karan, Barış Canbolat ve Ömer Akhan katıldıkları branşlarda bronz madalyaların sahibi oldu. Bu tarihi başarı; Türkiye'nin güçlü insan kaynağı potansiyelini ve geleceğin bilim insanlarını yetiştirme konusundaki kararlılığımızı ortaya koyuyor" dedi.

Bu yıl üçüncüsü 2-9 Ağustos'ta Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde gerçekleştirilen INSO 2026'ya aralarında Çin, Japonya, Endonezya, Malezya Pakistan ve Suudi Arabistan'ın bulunduğu 19 ülkeden 120 yarışmacı katıldı. Olimpiyatta Türkiye'yi Ayaz Büyükterzi, Mert Karan, Barış Canbolat ve Ömer Akhan temsil etti. Türkiye, ilk kez katıldığı INSO'da tüm yarışmacılarıyla dereceye girdi. Ayaz Büyükterzi, genel sıralamada ilk üç içerisinde yer alarak altın madalya kazandı. Mert Karan, Barış Canbolat ve Ömer Akhan da bronz madalya elde etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı'na ilk kez katılan Türkiye, 1 altın ve 3 bronz madalya kazanarak uluslararası arenaya güçlü bir giriş yaptı. Ayaz Büyükterzi, genel sıralamada ilk üçte yer alarak altın madalyaya uzandı. Mert Karan, Barış Canbolat ve Ömer Akhan katıldıkları branşlarda bronz madalyaların sahibi oldu. Bu tarihi başarı; gençlerimizin nükleer bilimlerdeki yetkinliğini, Türkiye'nin güçlü insan kaynağı potansiyelini ve geleceğin bilim insanlarını yetiştirme konusundaki kararlılığımızı ortaya koyuyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın himayesinde, TENMAK koordinasyonunda yürütülen kapsamlı hazırlıkların ardından gelen bu başarı hepimizin gururu" ifadelerini kullandı.

TENMAK ile Hazırlandılar

Türkiye'nin INSO 2026 hazırlık süreci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde TENMAK koordinasyonunda yürütüldü. Türkiye'yi temsil edecek öğrencilerin belirlenmesi amacıyla iki aşamalı sınav gerçekleştirildi. Her sınav öncesinde öğrencilere, hazırlık eğitimleri verildi. Eğitimler, TENMAK uzmanları ve akademisyenler tarafından gerçekleştirildi. İki aşamalı sınav sonucunda Türk olimpiyat takımı belirlendi. Takım öğrencilerine İstanbul'da yüz yüze teorik eğitimler, ardından Ankara'da uygulamalı eğitimler verildi. TENMAK uzmanları ve akademisyenlerin katkılarıyla gerçekleştirilen eğitimlerde öğrencilerin nükleer bilimler alanındaki teorik ve uygulamalı bilgi ve becerileri geliştirildi.

Kaynak: İHA

Politika, Türkiye, Enerji, Bilim, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye, Nükleer Bilim Olimpiyatı'nda Altın ve Bronz Kazandı - Son Dakika

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