Türkiye, Pakistan'daki Terör Saldırısını Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, 9 Mayıs'ta Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde 9 Mayıs'ta bir polis karakoluna yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz. Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Pakistan halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Türkiye terörün her türü ve tezahürüne karşı mücadelesinde Pakistan'la dayanışma içinde olmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA