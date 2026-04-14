Türkiye-Pakistan İç Güvenlik Görüşmesi

14.04.2026 15:51
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Pakistanlı mevkidaşı ile güvenlik ve iş birliği konularını görüştü.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Pakistan İçişleri Bakanı ve Narkotik Kontrol Bakanı Sayed Mohsin Raza Naqvi ile telefonda görüştü.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi, Pakistan İçişleri Bakanı ve Narkotik Kontrol Bakanı Sayın Sayed Mohsin Raza Naqvi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; Türkiye ile Pakistan arasındaki dostane ve kardeşlik temeline dayanan ilişkiler ele alınırken, iç güvenlik, terörle mücadele, düzensiz göç, narkotik suçlarla mücadele ve bölgesel güvenlik konularında iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Sayın Bakanımız, Türkiye ile Pakistan arasındaki köklü bağların her alanda daha da ileri taşınmasına büyük önem verdiklerini ifade etti. Türkiye ile Pakistan arasındaki iş birliği, önümüzdeki dönemde de karşılıklı anlayış ve yakın diyalog temelinde sürdürülecektir" denildi.

Kaynak: DHA

