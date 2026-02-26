Türkiye Sağlık Hizmetleri Dünya Modeli - Son Dakika
Türkiye Sağlık Hizmetleri Dünya Modeli

26.02.2026 21:53
Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık hizmetlerinin dünya tarafından örnek alındığını vurguladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Dünya insanları Türkiye'de sağlık hizmetlerini örnek almaya çalışıyor. Artık biz sağlık hizmetlerinde dünyanın örnek alınan ülkesiyiz" dedi.

Bakan Memişoğlu Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Programda konuşan Bakan Memişoğlu, "Ramazan'lar paylaşımın, empatinin, birlikteliğin, sosyalleşmenin aynı zamanda ruhu dinlendirmenin ve bedeniyle beraber esasında hep beraber ibadet ettiğimiz bir ay. Biz sağlık çalışanları esasında ramazan duygusunun hayatı boyunca hisseden insanlarız çünkü bizler başkasının derdine derman olmak için çalışan, onlara bir faydamız dokusun diye uğraşan gerektiğinde kendimizden çok hastamızı, insanları düşünen çalışanlarız. Bu ülkenin sağlık sistemlerinin bu dünyaya örnek olduğunu gören herkes sağlık çalışanlarının başarısı, kalitesi, özverisinden bahsediyor. Onun için sizin adınıza yöneticilik yapan, sizin hizmetkarınız olan bendeniz sizlerle gurur duyuyorum" diye konuştu.

Dünyada diğer ülkelerin Türkiye'nin sağlık hizmetlerini örnek almaya çalıştığını vurgulayan Bakan Memişoğlu, "Her gün Türkiye'de 3 milyon insanımıza sağlıkçılar dokunuyoruz. Dünya insanları Türkiye'de sağlık hizmetlerini örnek almaya çalışıyor. Artık biz sağlık hizmetlerinde dünyanın örnek alınan ülkesiyiz. İnşallah dost kardeş ülkelerde de bu sağlık hizmetinin nasıl yapıldığını onlara anlatarak onlarında daha iyi sağlık hizmetini almasını sağlayacağız. Bugün burada Bilkent Şehir Hastanesi'ndeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği sağlık tesisi bu. Ben bu sağlık tesislerine esasında sağlığın şaheserleri diyorum. Burada çalışan insanlar da bu şaheserin ruhu ve onun işlevselliğini, esasında onun canlılığını sağlıyor. Biz bina yaptık ama onu siz canlandırdınız, onu siz millete şifahane haline getirdiniz. Onun için burada çalışan her bir arkadaşıma çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Bakan Memişoğlu'na konuşmasının ardından, Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocukların çizdiği resim hediye edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Türkiye, Hastane, Dünya, Son Dakika

