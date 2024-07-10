Türkiye Savunma Sanayii İhracatında Hedef 7 Milyar Dolar - Son Dakika
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Politika

Türkiye Savunma Sanayii İhracatında Hedef 7 Milyar Dolar

Türkiye Savunma Sanayii İhracatında Hedef 7 Milyar Dolar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin savunma sanayii alanında 5,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ve bu yıl hedefin 7 milyar dolara çıkarılmasının planlandığını belirtti. Yılmaz, savunma sanayiindeki ilerlemelerin ülkenin bağımsızlığını desteklediğini ve güçlendirdiğini vurgulayarak, Türkiye'nin artık teknoloji ihraç eden bir ülke haline geldiğini söyledi. Ayrıca, savunma sanayiindeki gelişmelerin sivil üretime de katkı sağladığını ve ülke refahını artırdığını ifade etti.

10.07.2024 13:49
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savunma sanayii alanında 5,5 milyar dolarlık ihracatın gerçekleştiğini belirterek, "Geçen yıl itibarıyla 5,5 milyar dolar savunma sanayii ihracatımız oluştu. Bu sene beklentimiz 7 milyar dolara kadar çıkması. Bu gerçekten çok önemli. Geçmişte bir teknoloji pazarıyken Türkiye, şimdi teknoloji ihraç eden bir ülke haline geldi" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ODTÜ Araştırma Merkezleri açılış törenine katıldı. Törende konuşan Yılmaz, Türkiye'nin savunma sanayii alanında 20 yıl önce yüzde 80 oranında dışa bağımlı olduğunu vurgulayarak, "Bu da ülkemizin güvenliği açısından olduğu kadar bağımsızlığı açısından da çok önemli. Bu alanda elde ettiğimiz ilerlemeler, sağladığımız gelişmeler ülkemizin gerçek anlamda bağımsızlığını destekleyen, güçlendiren süreçler. Bu açıdan savunma sanayiini çok önemli görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Savunma sanayii ihracat hedefi 7 milyar dolar

Son 20 yılda yaşanan teknolojik gelişmeleri devrim olarak nitelendiren Yılmaz, "Bugün geldiğimiz noktada geçen yıl itibarıyla 5,5 milyar dolar savunma sanayii ihracatımız oluştu. Bu sene beklentimiz 7 milyar dolara kadar çıkması. Bu gerçekten çok önemli. Geçmişte bir teknoloji pazarıyken Türkiye, şimdi teknoloji ihraç eden bir ülke haline geldi. Bunlar sadece terörle mücadelede veya ülkeler arası rekabette güvenliğimizi pekiştirmekle kalmıyor, katma değeri yüksek bir ekonomi inşa etmemize de çok büyük katkıda bulunuyor" diye konuştu.

"Projelerle yolumuza devam edeceğiz"

Savunma sanayiinde sağlanan gelişmelerin bir süre sonra sivil üretime de katkı sağladığını ve bu durumun ülke refahını yükselttiğine vurgu yapan Yılmaz, "Buradaki gelişmeler sadece güvenliğimiz açısından değil, refahımız açısından da çok kıymetli projeler. Bu projelerle yolumuza devam edeceğiz" dedi.

"Amacımız şu; katma değeri yüksek bir üretim ve ihracat yapısı inşa etme ve bununla da sosyal refahı kalıcı bir şekilde arttırma"

Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim ekonomik olarak da amacımız şu; katma değeri yüksek bir üretim ve ihracat yapısı inşa etme ve bununla da sosyal refahı kalıcı bir şekilde arttırma. Bu hedeflerimize de bu projelerin çok önemli katkıda bulunduğunu ifade etmek isterim. 2002 yılında sadece 62 savunma sanayii projemiz varmış ve 5,5 milyar dolarlık bir proje portföyümüz varmış savunma sanayiinde. Bugün geldiğimiz noktada binlerce projemiz var ve şu anda yürüyen 96 milyar doları aşkın bedele sahip projelerimiz söz konusu." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Türkiye Savunma Sanayii İhracatında Hedef 7 Milyar Dolar - Son Dakika

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