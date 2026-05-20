Türkiye-Sudan İlişkileri Güçleniyor
20.05.2026 18:01
Cevdet Yılmaz, Sudan ile ilişkileri geliştireceklerini duyurdu. Sudan Başbakanı İdris Türkiye'de.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Köklü tarihi ve kardeşlik bağlarına sahip olduğumuz Sudan ile ilişkilerimizi siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda daha ileriye taşımaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

Yılmaz, çalışma ziyareti vesilesiyle Türkiye'ye gelen Sudan Başbakanı Kamil İdris ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulundu. Görüşmede, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da yer aldı.

Görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından açıklama yapan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Köklü tarihi ve kardeşlik bağlarına sahip olduğumuz Sudan ile ilişkilerimizi siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda daha ileriye taşımaya kararlıyız. Sayın Başbakan'ın ülkemize ziyareti bu anlamda büyük bir önem taşıyor. Sudan'ın birliğini, egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü hem bölgesel istikrar hem de Afrika'nın huzur ve güvenliği açısından son derece önemli görüyoruz. Bu konudaki güçlü desteğimizi bu ziyaret vesilesiyle bir kez daha ifade ediyoruz.

Bölgede çatışmaların sona ermesi, kalıcı ateşkesin sağlanması ve kapsamlı bir siyasi sürecin hayata geçirilmesi için diyalog ve diplomasi temelindeki tüm uluslararası çabaları da desteklemeyi sürdürüyoruz. Türkiye olarak Sudan halkının yanında olmaya, yeniden imar ve kalkınma sürecine katkı sunmaya devam edeceğiz. Yarın Ankara'da gerçekleştirilecek Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısının, ticaret hacmimizi daha ileri seviyelere taşıyacak, iş dünyalarımız arasındaki işbirliğini güçlendirecek ve ortak vizyonumuzu somut adımlarla pekiştirecek önemli bir dönüm noktası olacağına inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Sudan Başbakanı İdris'e ziyaretleri için teşekkür etti, dost ve kardeş Sudan halkına en kalbi muhabbetlerini iletti.

Kaynak: AA

