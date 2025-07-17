Türkiye, Suriye'deki Çatışmalarda Ateşkes Sağladı - Son Dakika
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Politika

Türkiye, Suriye'deki Çatışmalarda Ateşkes Sağladı

17.07.2025 13:16
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SURİYE'nin Süveyda kentinde önce Bedevi Araplar ile Dürziler arasında başlayan ve daha sonra Şam yönetimi güçleri ile Dürziler arasında yaşanan çatışmalarda ateşkes sağlanırken, Türkiye kilit rol üstlendi.

SURİYE'nin Süveyda kentinde önce Bedevi Araplar ile Dürziler arasında başlayan ve daha sonra Şam yönetimi güçleri ile Dürziler arasında yaşanan çatışmalarda ateşkes sağlanırken, Türkiye kilit rol üstlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; Suriye'nin Süveyda kentinde önce Bedevi Araplar ile Dürziler arasında başlayan ve daha sonra Şam yönetimi güçleri ile Dürziler arasında yaşanan çatışmalarda ateşkes sağlandı. Bölgede 2 gün boyunca yaşanan çatışmalar sırasında Türkiye, Şam yönetiminin yanında yer alıp, taraflar arasında sükunetin sağlanması için gösterilen çaba ile ateşkeste kilit rol oynadı.

Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili MİT Başkanı İbrahim Kalın, ABD, Suriye ve İsrail'deki muhatapları birçok görüşme yaptı. MİT Başkanı Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet El Şara ile Süveyda'da yaşanan çatışmaların yanı sıra İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını da görüştü. Kalın, aynı zamanda çatışmalarla ilgili ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile de temasta bulundu. Bunun yanı sıra MİT tarafından, Dürzi lider Velid Canbolat ile Süveyda'da yaşanan çatışmaların sonlanması ve bölgede istikrarın sağlanması için de görüşmeler yapıldı.

"Suriye'de istikrarsızlığa yol açacak politikalara izin veremeyiz" açıklamasında bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan Al Suud ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüşmeler gerçekleştirdi. Fidan ve Kalın, muhatapları ile yaptıkları görüşmeleri ve Suriye'de yaşanan gelişmeleri anbean Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aktardı. Türkiye, güney komşusu Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği, istikrarı ve güvenliği konusunda her türlü riskin bertaraf edilmesi yönündeki çabaları ile taraflar arasında ateşkes yapılmasını sağladı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet El Şara da açıklamasında "ABD, Arap ve Türk ara buluculuğunun etkin müdahalesi olmasaydı, bölge bilinmeyen bir kaderle karşı karşıya kalacaktı" diyerek, Türkiye'nin ateşkesteki katkısını ortaya koydu.

Kaynak: DHA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Süveyda, Türkiye, Suriye, Şam, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye, Suriye'deki Çatışmalarda Ateşkes Sağladı - Son Dakika

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