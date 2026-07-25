Türkiye-Suudi Arabistan Savunma Görüşmesi
Bakan Güler, Suudi mevkidaşıyla savunma ve güvenlik konularını görüştü.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid Bin Selman Bin Abdulaziz El Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens El Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: İHA
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