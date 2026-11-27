Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar, İslamabad'da Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Mekke Ortak Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ikinci olağan toplantısına dair, "Değişen bölgesel güvenlik durumu değerlendirildi ve üç ülkenin barış, güvenlik ve istikrar için ortak hareket etme kararlılığı yinelendi" ifadelerini kullandı.

Başkent İslamabad'da Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan üst düzey yetkililerin katılımıyla düzenlenen Mekke Ortak Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ikinci olağan toplantısının ardından Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar, basına açıklamada bulundu.

Dar, yaklaşık 2,5 saat süren toplantının ardından yaptığı konuşmada, toplantıda Pakistan'ı kendisinin yanı sıra Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir'in temsil ettiğini aktardı. Pakistanlı yetkili, Suudi Arabistan heyetinde Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili'nin yer aldığını bildirdi.

"Barış, güvenlik ve istikrar için ortak hareket etme kararlılığı yinelendi"

Dar, toplantıya katılan yetkililere teşekkür etti ve "Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısında değişen bölgesel güvenlik durumu değerlendirildi ve üç ülkenin barış, güvenlik ve istikrar için ortak hareket etme kararlılığı yinelendi" ifadelerini kullandı.

İttifak üyelerinin Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na bağlılıklarını teyit ettiğini belirten Dar, bu çerçevede kolektif savunma, karşılıklı dayanışma, egemenliğe ve toprak bütünlüğüne saygı ilkelerinin öne çıktığını ifade etti.

Dar, önceki toplantıda alınan kararların uygulanmasında kaydedilen ilerlemenin de değerlendirildiğini aktararak, Suudi Arabistan'da ittifak sekretaryasının kurulması ve faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalardan duyulan memnuniyeti dile getirdi.

"Taraflar anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümünü destekleme konusunda mutabık kaldı"

Dar, tarafların ortak çıkar alanlarında işbirliği ve koordinasyonu geliştirmek amacıyla istişareleri sürdürme, bölgesel gerilimin azaltılmasına katkı sağlama ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümünü destekleme hususunda mutabık kaldığını kaydetti.

Pakistan basınında çıkan haberlere göre, tarafların bölgedeki güvenlik durumunu ele aldığı toplantıda, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik sık sık düzenlediği "çirkin" saldırılar kınandı.

Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu temsil etmişti.