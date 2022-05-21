Türkiye, Tacikistan'daki olaylardan endişesini açıkladı - Son Dakika
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Türkiye, Tacikistan'daki olaylardan endişesini açıkladı

21.05.2022 12:18
Türkiye, Tacikistan'daki olaylardan endişesini açıkladı

Dışişleri Bakanlığı, Tacikistan'ın Dağlık Badahşan Özerk Bölgesi'nde meydana gelen gelişmeleri endişeyle takip edildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Tacikistan'ın Dağlık Badahşan Özerk Bölgesi'nde meydana gelen gelişmeleri endişeyle takip edildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kardeş Tacikistan'ın Dağlık Badahşan Özerk Bölgesi'nde meydana gelen ve maalesef güvenlik personeli dahil, ölüm ve yaralanmalara neden olan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Ülkede toplumsal barışın ve istikrarın süratle yeniden tesis edilmesini ümit ediyoruz. Olaylarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, acılı ailelere ve kardeş Tacikistan'a başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar diliyoruz" denildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Tacikistan, Politika, Son Dakika

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