Türkiye ve Azerbaycan arasında çalışma ve sosyal güvenlik işbirliği güçleniyor - Son Dakika
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Politika

Türkiye ve Azerbaycan arasında çalışma ve sosyal güvenlik işbirliği güçleniyor

Türkiye ve Azerbaycan arasında çalışma ve sosyal güvenlik işbirliği güçleniyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Sahil Babayev ile görüşerek, Türkiye-Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Daimi Komisyonu'nun 11'inci Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini açıkladı. İki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla sosyal güvenlik, çalışma hayatının güncel meseleleri ve iş sağlığı ve güvenliği gibi konuları içeren bir eylem planı hazırlanacağı belirtildi.

30.05.2024 15:53
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Sahil Babayev ile görüştü.

Bakan Işıkhan, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye-Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Daimi Komisyonu'nun 11'inci Toplantısı'nı 2 yıl aranın ardından mevkidaşım Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Kıymetli Gardaşım Sayın Sahil Babayev ve heyetlerimizin katılımıyla gerçekleştirdik. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine katkı sunmak amacıyla sosyal güvenlik, çalışma hayatının güncel meseleleri ile iş sağlığı ve güvenliği gibi birçok alanda işbirliğimizi oluşturan başlıkları 2 yıllık bir eylem planı ile somut hale getireceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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