Türkiye ve Çek Cumhuriyeti çevre koruma işbirliği için niyet beyanı imzaladı - Son Dakika
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Politika

Türkiye ve Çek Cumhuriyeti çevre koruma işbirliği için niyet beyanı imzaladı

Türkiye ve Çek Cumhuriyeti çevre koruma işbirliği için niyet beyanı imzaladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Çek Cumhuriyeti Çevre Bakanı Petr Hladik arasında 'Çevre Koruma İşbirliğine İlişkin Niyet Beyanı' imzalandı. İklim değişikliğiyle mücadele, atık yönetimi ve çevre projelerinde deneyim paylaşımı yapılacak.

03.05.2024 13:24
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Çek Cumhuriyeti Çevre Bakanı Petr Hladik 'Çevre Koruma İşbirliğine İlişkin Niyet Beyanı'na imza attı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Çek Cumhuriyeti Çevre Bakanı Petr Hladik ve beraberindeki heyetle makamında bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye'nin dünyaya tanıttığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde bir dünya markası haline gelen Sıfır Atık Hareketi başta olmak üzere Bakanlığın çevre projelerine ilişkin istişarelerde bulunuldu.

"İklim Kanunu hazırladık"

İklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden birinin Türkiye olduğunu ve iklim değişikliği ile mücadelede kararlı olduklarını aktaran Bakan Özhaseki, "Bu konuda ekolojik temelli ve bilimsel yöntemlerle elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İklim Kanunu'nu hazırladık, önümüzdeki günlerde TBMM'ye getireceğiz" ifadesini kullandı.

İklim değişikliğiyle mücadele ve çevre projelerinde Türkiye'nin deneyimlerini Çek Cumhuriyeti ile paylaşmaktan mutluluk duyacaklarını belirten Bakan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Ortak evimiz dünyamızı evlatlarımıza daha yaşanabilir bırakabilmek için birlikte hareket etmemiz ve dünyadaki çevre sorunlarına ortak çözüm üretmemiz gerektiği bilinciyle çalışmalarımızı artıracağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefimiz doğrultusunda, iklim değişikliğiyle mücadeledeki deneyimlerimizi paylaşacak, sahip olduğumuz hassasiyetle çevre projelerimizde iş birliği yapacağız."

Özhaseki, çölleşme ve erozyonla mücadele kapsamında orman varlığını son 20 senede artıran ender ülkelerden biri olduklarını söyledi.

Toplam 100 milyon metrekare millet bahçesi yapma çabası içinde olduklarını vurgulayan Özhaseki, "Bu konuda her türlü iş birliğine açığız. Bildiklerimizi dünyayla paylaşırız" dedi.

Çek Cumhuriyeti Çevre Bakanı Petr Hladik ise atık yönetimi ve jeoloji konusunda iş birliği yapmak istediklerini söyledi. İki ülke olarak ortak paylaşılacak tecrübeler olduğuna dikkati çeken Hladik, "Dünyayı gelecek nesiller için korumak görevimizdir" kaydetti.

Görüşmenin ardından iki Bakan, iklim değişikliğiyle mücadeledeki deneyimleri paylaşmak, çevre projelerde iş birliği yapmak üzere "Çevre Koruma İş Birliğine İlişkin Niyet Beyanı"nı imzaladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Çek Cumhuriyeti, Mehmet Özhaseki, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye ve Çek Cumhuriyeti çevre koruma işbirliği için niyet beyanı imzaladı - Son Dakika

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