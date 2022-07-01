Türkiye ve Ermenistan, sınır geçişlerinin hızlandırılması konusunda uzlaştı - Son Dakika
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Türkiye ve Ermenistan, sınır geçişlerinin hızlandırılması konusunda uzlaştı

01.07.2022 19:24

- Türkiye ve Ermenistan, sınır geçişlerinin hızlandırılması konusunda uzlaştı Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya gelerek, her iki ülkeyi...

- Türkiye ve Ermenistan, sınır geçişlerinin hızlandırılması konusunda uzlaştı

VİYANA - Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya gelerek, her iki ülkeyi ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşlarının Ermenistan ve Türkiye sınırında hızlı geçişi konusunda anlaşmaya vardı.

Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme adımları çerçevesinde düzenlenen toplantıların 4'üncüsü Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Hotel Bristol'da gerçekleşti. Türk heyeti toplantıya Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç başkanlığında katılırken, Ermenistan heyetinin başında ise Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan yer aldı. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, müzakerelerde ilerleme kaydedildiği duyurulurken, her iki ülkeyi ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşlarının Türkiye ve Ermenistan sınırlarından hızlı geçişi konusunda anlaşmaya varıldığı vurgulandı. Açıklamada, "Taraflar, sırasıyla Ermenistan ve Türkiye'yi ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşlarının Ermenistan-Türkiye kara sınırını mümkün olan en kısa sürede geçmelerinin sağlanması konusunda anlaştılar ve bu yönde gerekli süreçleri başlatmaya karar verdiler. Ermenistan ile Türkiye arasında direkt hava kargo taşımacılığının bir an önce hayata geçirilmesi konusunda da mutabakata varılmış ve bu doğrultuda gerekli süreçlerin başlatılmasına karar verilmiştir. Ayrıca, iki ülke arasında tam çözüm hedefine ulaşmak için atılabilecek diğer muhtemel somut adımlar da tartışıldı. Son olarak taraflar, uzlaşma sürecini ön koşulsuz olarak sürdürme konusunda anlaştıklarını bir kez daha vurguladılar" ifadeleri yer aldı.

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Türkiye ile Ermenistan arasında sınırların açılması ve hava kargo ticareti başlatılması kararları alındı Türkiye ile Ermenistan arasında sınırların açılması ve hava kargo ticareti başlatılması kararları alındı
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

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