Türkiye ve Gabon Yatırımları Görüştü

Politika

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gabon Sanayi Bakanı François Mbongo Rafemo Bourdette ile bakanlıkta görüştü.

Bakan Kacır, görüşmeye dair sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda, "Gabon Sanayi Bakanı Sayın François Mbongo Rafemo Bourdette ile Bakanlığımızda bir araya gelerek karşılıklı yatırımlar, bölgesel kalkınma ve endüstriyel iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye, Afrika'nın ekonomik imkan ve fırsatlarının kalkınmayı hızlandırması için her türlü desteğini sunmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.