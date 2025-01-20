Türkiye ve İsveç Arasında Güvenlik Mekanizması Toplantısı

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye ve İsveç arasında, NATO Vilnius Zirvesi sırasında yapılan ortak açıklamayla kurulan 'Güvenlik Mekanizması'nın ilk toplantısının yarın Ankara'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ve İsveç arasında, NATO Vilnius Zirvesi sırasında yapılan ortak açıklamayla kurulan 'Güvenlik Mekanizması'nın ilk toplantısı, 21 Ocak 2025 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecektir. Güvenlik Mekanizması toplantısı, Sayın Bakanımız, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Adalet Bakanı Gunnar Strömmer'in katılımlarıyla düzenlenecektir" denildi.