KKTC’de yeni nesil suç örgütlerine karşı iş birliği

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Ercan Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, "Sayın İçişleri Bakanımızla yapmış olduğumuz toplantıda ele aldığımız konuların başında özellikle yeni nesil suç örgütleriyle mücadelemizi daha da artırmak, bu örgütlere faaliyet alanı tanımamak şeklinde bir fikir birliğine, güç birliğine vardık. Bu konuda tam bir mutabakat sağladık. Yeni nesil suç örgütleri maalesef sınır tanımıyorlar. Biz de iş birliğinde sınır tanımayacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) resmi temaslarını tamamladı. Bakan Çiftçi, Ercan Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İçişleri Bakanı, ziyaret kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı ve Başbakan ile görüştüğünü, ardından Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'ni ziyaret ettiğini belirterek, heyetler arası görüşmelerde güvenlikten göç yönetimine kadar birçok konunun ele alındığını söyledi. Çiftçi, "Dün gelmiş olduğum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki resmi ziyaretlerimi, temaslarımı bugün itibarıyla tamamlamış bulunuyorum. Biraz sonra inşallah memleketimize doğru yola çıkacağız. Son derece yoğun bir program oldu. Sabah ilk olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanımızı, Sayın Meclis Başkanımızı, Sayın Başbakanımızı ziyaret ettim. Ardından da Türkiye Büyükelçiliğimizi, Sayın Büyükelçimizi bu vesileyle ziyaret etme imkanım oldu. Öğleden sonra da burada mevkidaşım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanımız Sayın Dursun Oğuz ile heyetlerimizle bir araya geldik. Heyetlerimiz oldukça kalabalıktı. Tam bir çıkarma yaptık tabiri caizse. Sayın İçişleri Bakanımızla, Jandarma Genel Komutanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Göç İdaresi Başkanlığımız, AFAD Başkanlığımız, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve İçişleri Bakanlığımıza bağlı bütün birimlerimizle tam bir ekiple güzel bir çalışma ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik" dedi.

"Yeni nesil suç örgütlerine faaliyet alanı tanımayacağız"

Toplantılarda ele alınan başlıca konuların yeni nesil suç örgütleriyle mücadele ve uyuşturucuyla mücadele olduğunu belirten Bakan Çiftçi, "Bugün Sayın İçişleri Bakanımızla yapmış olduğumuz toplantıda ele aldığımız konuların başında özellikle yeni nesil suç örgütleriyle mücadelemizi daha da artırmak, bu örgütlere faaliyet alanı tanımamak şeklinde bir fikir birliğine, güç birliğine vardık. Bu konuda tam bir mutabakat sağladık. Yeni nesil suç örgütleri maalesef sınır tanımıyorlar. Biz de iş birliğinde sınır tanımayacağız. Bu konuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığımızla daha etkin mücadele için iş birliğimizi daha da artıracağız. Yine önemli gündem maddelerimizden bir tanesi de uyuşturucuyla mücadele konusundaydı. Çünkü uyuşturucu ticareti terör örgütlerini besliyor ve aynı zamanda terör örgütlerine finansman sağlıyor. Uyuşturucu ticareti yapanlarla da etkin mücadele etmek için mutabakata vardık. Bu konuda da inşallah iş birliğimizi daha da derinleştirmiş olacağız" diye konuştu.

"Türkiye ile KKTC'nin güvenliğini birbirinden ayrı görmüyoruz"

Türkiye'nin tüm imkanlarıyla KKTC'ye destek vermeyi sürdüreceğini vurgulayan Çiftçi, güvenlik alanındaki iş birliğinin daha da geliştirileceğini ifade etti. Çiftçi, "Bunun dışında İçişleri Bakanlığımıza bağlı Göç İdaresi Başkanlığımızın, AFAD Başkanlığımızın ve diğer alanlarda yapılacak desteklerini artıracağız. Elimizden geldiği kadar devletimizin tüm imkanlarını, İçişleri Bakanlığımızın da imkanlarını birlikte paylaşacağız. Tecrübe paylaşımı, personel görevlendirme konusunda buradaki iş birliğimizi daha da derinleştirmiş olacağız. Gayemiz hem Türkiye'nin huzurunu sağlamak hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğine olumlu manada katkıda bulunmak. Çünkü biz kendi güvenliğimizle Kıbrıslı kardeşlerimizin güvenliğini ayrı görmüyoruz. İki dost ve kardeş ülke arasındaki iş birliğini ne kadar geliştirirsek bundan tüm halklarımızın da menfaat sağlayacağını, ortak menfaatimize olacağını değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kıbrıs Türkü'nün haklı ve meşru davasında her zaman yanında olduğumuzu ifade ediyorum"

Heyette Türkiye-KKTC Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem'in de yer aldığını belirten Çiftçi, ziyaret kapsamında gerçekleştirilen temasların ilerleyen dönemde somut sonuçlar vereceğine inandığını söyledi. Bakan Çiftçi, "Türkiye'ye döndüğüm zaman da bakan yardımcılarımızla, Jandarma Genel Komutanlığımızla, Emniyet Genel Müdürlüğümüzle, Sahil Güvenlik Komutanlığımızla gerekli koordinasyonu sağlayacağız. Yapabileceğimiz katkıları tekrar ele alacağız. Ben iş birliğimizin böylece daha da gelişeceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Çiftçi, ziyaret kapsamında Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı birlikler ve şehitlikte de temaslarda bulunduğunu belirtti. Bakan, "Bir sonraki gelişimizde yine değişik alanlardaki iş birliğimizi artırmak temennisiyle buradan Türkiye'ye dönüyoruz. Bugünkü misafirperverliklerinden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Meclis Başkanımıza, Başbakanımıza ve değerli mevkidaşım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Dursun Oğuz Beyefendi'ye en içten teşekkürlerimi ve şükranlarımı iletiyorum. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak, İçişleri Bakanlığı olarak Kıbrıs Türkü'nün haklı ve meşru davasında her zaman yanında olduğumuzu, elimizden gelen bütün desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ediyorum. Bu vesileyle bütün Kıbrıslı kardeşlerime selam ve hürmetlerimi iletiyorum" dedi.

KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Türkiye-KKTC Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem de basın toplantısında hazır bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, toplantının ardından Ada'dan ayrıldı. - LEFKOŞA