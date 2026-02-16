Türkiye ve Kosova Arasında Sağlık İşbirliği - Son Dakika
Politika

Türkiye ve Kosova Arasında Sağlık İşbirliği

16.02.2026 20:16
Türkiye, Kosova'daki 100 hastaya ücretsiz tedavi sunarak sağlık alanında işbirliğini sürdürüyor.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, her yıl Kosova'da tedavisi mümkün olmayan 100 hastanın Türkiye'de ücretsiz tedavisini memnuniyetle sağladıklarını belirterek, "Son dönemdeki görüşmelerimizde ve sağlık temaslarımızda ülkemizin 'Sağlıkta Dönüşüm Programı' tecrübelerini ve 'Üreten Sağlık' vizyonumuzu Kosovalı dostlarımızla paylaştık." dedi.

Memişoğlu, Kosova'nın Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen "Kosova Bağımsızlık Günü" resepsiyonunda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, 2008'de bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı tanıyan ilk ülkelerden biri olmanın gururunu taşıdığını söyledi.

Türkiye'nin o tarihten bu yana Kosova'nın uluslararası alanda hak ettiği konuma ulaşmasına yönelik desteğini kararlılıkla sürdürdüğünü, uluslararası kuruluşlarda daha güçlü şekilde temsil edilmesine katkı sağladığını vurgulayan Memişoğlu, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler, yalnızca diplomatik bağlarla sınırlı değildir. Bizleri birbirimize bağlayan köklü bir tarih, ortak bir kültür ve derin bir kardeşlik ruhu bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, Türkiye'de yaşayan Kosova kökenli vatandaşların ve Kosova'daki Türk toplumunun, ülkeler arasındaki tarihi ve kültürel bağların en sağlam temeli olduğunu vurguladı.

Kosovalı Türklerin Kosova'nın siyasi, ekonomik ve sosyal hayatında üstlendikleri yapıcı rolden memnuniyet duyduğunu, ülkenin kalkınmasına sundukları katkıları takdirle karşıladıklarını dile getiren Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Kosova'da barış ve istikrarın korunmasının, Balkanlar'ın ve Avrupa'nın genel barış ve istikrarı açısından taşıdığı kritik önem herkesin malumudur. Bu vesileyle iki ülke arasında dostane ilişkilerin tesis edilmesinin önünü açan Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşması, 8 Eylül 2009 tarihinde imzalanmıştır. Anlaşma kapsamında her yıl Kosova'da tedavisi mümkün olmayan 100 hastanın Türkiye'de ücretsiz tedavisini memnuniyetle sağlıyoruz. Son dönemdeki görüşmelerimizde ve sağlık temaslarımızda ülkemizin 'Sağlıkta Dönüşüm Programı' tecrübelerini ve 'Üreten Sağlık' vizyonumuzu Kosovalı dostlarımızla paylaştık."

"Kapsamlı ve geniş bir işbirliği yelpazesi oluşturduk"

Bakan Memişoğlu, Türkiye olarak, Kosova ile sadece sağlık alanında değil siyasi, ekonomik, askeri ve kültürel birçok alanda kapsamlı ve geniş işbirliği yelpazesi oluşturduklarını söyledi.

Türkiye'nin, NATO Kosova Gücü Komutanlığını ikinci kez devralmış olmasının, ilk dönemde olduğu gibi, bu dönemde de bölgede güvenlik ve istikrarın korunmasına katkı sağlayacağına inandığını vurgulayan Memişoğlu, "Ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla hayata geçirilen Balkan Barış Platformu'na Kosova'nın aktif katılımını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu platformun, diyalog kanallarının açık tutulması ve bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi bakımından önemli faydalar sağladığına inanıyoruz." dedi.

Eğitim ve kültür alanında TİKA aracılığıyla Kosova ile yakın işbirliğinin sürdürüldüğünü, ortak projelerle Kosovalı gençlerin geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemesine katkı sağlandığını dile getiren Memişoğlu, Türkiye'nin, Kosova'nın kalkınma yolculuğunda bundan sonra da en güçlü destekçilerinden olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Türkiye, Kosova, Kültür, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
