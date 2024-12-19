Türkiye ve Kuzey Makedonya Savunma Sanayi İşbirliğini Geliştiriyor

Politika

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Panche Toshkovski ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Görgün, sosyal medya hesabından görüşmeye dair yaptığı açıklamada, "Görüşmemizde Türkiye ve Makedonya arasındaki mevcut ve potansiyel stratejik işbirliği fırsatlarını, özellikle savunma sanayi konularındaki ortak çalışmalarımızı ele aldık. İki ülke arasındaki bu güçlü dostluk bağlarının daha da ileri taşınacağına inanıyoruz" dedi.