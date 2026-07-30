Türkiye ve Moldova Savunma İş Birliği Toplantısı

Ankara'da düzenlenen toplantıda, Türkiye ile Moldova arasında savunma sanayii alanında iş birliği imkanları ele alındı.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ile Moldova arasındaki ilk Savunma Sanayii İş Birliği Toplantısı'na Ankara'da ev sahipliği yaptıklarını belirtti. Görgün, yapıcı istişareleri dolayısıyla Moldova heyetine teşekkür etti.

Alınan bilgilere göre Moldova Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma ve Dijitalleşme Bakanı Eugeniu Osmochescu ile Moldova Savunma Bakanı Anatolie Nosatii'nin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye ile Moldova arasında savunma sanayii alanında geliştirilebilecek iş birliği imkanları ele alındı. Toplantının iki ülke arasındaki savunma sanayii iş birliğine kurumsal bir zemin kazandırılması ve ortak çalışma başlıklarının belirlenmesi açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı.