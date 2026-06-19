Türkiye ve Suriye Sağlık İşbirliği Geliştiriliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye ve Suriye Sağlık İşbirliği Geliştiriliyor

Türkiye ve Suriye Sağlık İşbirliği Geliştiriliyor
19.06.2026 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Şam'da Suriye Sağlık Bakanı ile sağlık işbirliği mutabakatı imzaladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, resmi ziyarette bulunduğu Şam'da Suriye Sağlık Bakanı Musab el-Ali ile bir araya geldi.

Suriye Sağlık Bakanı Musab el-Ali, temaslarda bulunmak üzere Şam'a gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve beraberindeki heyeti ağırladı. Sağlık Bakanlığı binasında gerçekleştirilen resmi görüşmelerde, iki ülkenin sağlık kurumları arasındaki koordinasyonun artırılması, teknik deneyim paylaşımı ve tıbbi hizmet kalitesinin en üst profesyonel standartlara ulaştırılması gibi konular masaya yatırıldı. Görüşmede Suriye'deki sağlık sektörünün modern gelişmelere ayak uyduracak şekilde geliştirilmesinin önemine dikkat çeken Bakan el-Ali, vatandaşlara gelişmiş sağlık hizmetleri sunmak amacıyla farklı imkanların ve sektörlerin harekete geçirilerek, kapsamlı bir sağlık dönüşümü gerçekleştirilmesini hedeflediklerini vurguladı.

Görüşmenin ardından bakanlar, iki ülke arasındaki sağlık iş birliğini resmiyete döken mutabakat zaptına imza attı.

Hastane ziyareti

Bakan el-Ali ve Bakan Memişoğlu, ortak iş birliği modellerinden biri olan Şam Kalp Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi'ni de ziyaret etti. Hastanedeki işleyişi yerinde inceleyen heyet, performans göstergeleri ve hastalara sunulan uzmanlık hizmetleri hakkında bilgi aldı. - ŞAM

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanı, Politika, Türkiye, Sağlık, Suriye, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye ve Suriye Sağlık İşbirliği Geliştiriliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Diaspora Bakanı Chikli: Türkiye, İran’dan çok daha rahatsız edici İsrail Diaspora Bakanı Chikli: Türkiye, İran'dan çok daha rahatsız edici
Kulağındaki ağrının nedeni şaşkına çevirdi Doktorlar Japon böceği çıkardı Kulağındaki ağrının nedeni şaşkına çevirdi! Doktorlar Japon böceği çıkardı
TÜRGEV Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz: 47 bin kız öğrenciye ulaştık TÜRGEV Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz: 47 bin kız öğrenciye ulaştık
Dört yıl aradan sonra yine Dünya Kupası’nda ortaya çıktı İşte son hali Dört yıl aradan sonra yine Dünya Kupası'nda ortaya çıktı! İşte son hali
Ahmet Çakar’dan Hakan Çalhanoğlu için olay iddia: Sevmiyorlar, uyuz oluyorlar Ahmet Çakar'dan Hakan Çalhanoğlu için olay iddia: Sevmiyorlar, uyuz oluyorlar
MGK sonrası 11 maddelik açıklamada “KKTC“ detayı MGK sonrası 11 maddelik açıklamada "KKTC" detayı

15:59
Ne yapıyorsun İsmail Ünlü ismin sevgilisini paylaştı
Ne yapıyorsun İsmail? Ünlü ismin sevgilisini paylaştı
15:58
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu’na ilk salvo
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo
14:56
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı 31 Temmuz’a kadar ücretsiz olacak
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı! 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak
14:42
Oyuncu Ece İrtem’in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı
Oyuncu Ece İrtem'in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı
14:37
Görüntü Alanya’dan Restorandaki “dans“ şovu büyük tartışma yarattı
Görüntü Alanya'dan! Restorandaki "dans" şovu büyük tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 16:25:46. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye ve Suriye Sağlık İşbirliği Geliştiriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.