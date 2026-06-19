Türkiye ve Suriye sağlık alanında iş birliği anlaşması imzaladı - Son Dakika
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Türkiye ve Suriye sağlık alanında iş birliği anlaşması imzaladı

Türkiye ve Suriye sağlık alanında iş birliği anlaşması imzaladı
19.06.2026 21:14
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Suriye'deki temaslarında iki ülke arasında sağlık ve tıp bilimleri alanında iş birliği anlaşması imzaladı. Görüşmelerde Suriye'nin sağlık durumu ve Halep'teki hastane inşası ele alındı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Suriye'deki temasları kapsamında Suriye Sağlık Bakanı Musab Nizal el-Ali ile bir araya geldi. Bakan Memişoğlu, Suriye Sağlık Bakanlığı'nda düzenlenen mutabakat zaptı imza töreninde, "Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İş Birliği Anlaşması"nı imzaladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, beraberindeki heyetle birlikte Suriye'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Memişoğlu, temasları kapsamında ilk önce Şam Kalp Cerrahisi Hastanesi'nde heyetler arası ikili görüşme gerçekleştirdi.

Memişoğlu daha sonra Suriye Sağlık Bakanı Musab Nizal el-Ali ile bir araya geldi. Görüşmede; Suriye'nin sağlık alanındaki mevcut durumu, ülkemizin Suriye'ye yapmış olduğu sağlık alanındaki yardımlar, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilebilecek iş birliği faaliyetleri ve Halep'te inşaatı devam eden hastaneye ilişkin hususlar gündeme getirildi ve ülkeler arasındaki güçlü ilişkinin devamlılığının önemi vurgulandı.

"Sağlık sistemimizin, hastanelerimizin benzerini Şam'daki bu hastanede gerçekleştirdik"

Sağlık Bakanı Memişoğlu, ikili görüşmedeki konuşmasında, Halep Onkoloji Hastanesinde de Şam Kalp Cerrahisi Hastanesi'nde olduğu gibi bir başarı hikayesi yazacaklarını ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye olarak sağlık sistemimizin, hastanelerimizin benzerini Şam'daki bu hastanede gerçekleştirdik. Bundan sonra da Suriye'de, Sayın Sağlık Bakanımızın yönetiminde buna benzer bir sağlık sistemi kurulmasıyla ilgili elimizden gelen desteği vereceğimize söz veriyoruz."

Bakan Memişoğlu, Suriye'nin diğer bölgelerinde sağlıkla ilgili yapılacak çalışmalara da Suriye Sağlık Bakanlığının programı çerçevesinde destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Türkiye ve Suriye Sağlık Bakanlıkları arasında iş birliği anlaşması imzalandı

Bakan Memişoğlu ikili görüşmenin ardından Suriye Sağlık Bakanlığı'nda gerçekleştirilen mutabakat zaptı imza törenine katıldı. Törende, iki ülkenin sağlık bakanları tarafından "Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İş Birliği Anlaşması" imzalandı.

"Suriye kardeşliği sonsuza kadar devam edecek"

Sağlık Bakanı Memişoğlu, mutabakat zaptı imza töreninde yaptığı konuşmada, insanlara iyiliği ve şifayı ulaştırmak için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdik. İnşallah Suriye kardeşliği sonsuza kadar devam edecek. Biz sağlıkta elimizden geldiğince Sayın Bakanımıza, Suriye hükümetine, insanlarına yardım edeceğiz" dedi.

Şam programı kapsamında Emevi Camisi'nde cuma namazını kıldıklarını ve şehitleri ziyaret ettiklerini aktaran Bakan Memişoğlu, tarihi bir mekanda iyi niyet göstergesi olarak söz konusu iş birliği mutabakatını imzaladıklarını belirtti.

Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İş Birliği Anlaşması

Anlaşma kapsamında; halk sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve anne-bebek sağlığı başta olmak üzere sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi, ilaç, tıbbi cihaz, aşı geliştirme ve tıbbi biyoteknoloji alanlarında bilgi ve teknik tecrübe paylaşımı, afet ve acil durum yönetimi, sağlık bilgi sistemleri ile sağlık turizminin teşvik edilmesi hususlarında mutabık kalındı. - ŞAM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Türkiye ve Suriye sağlık alanında iş birliği anlaşması imzaladı - Son Dakika

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