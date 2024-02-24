Türkiye ve Venezuela, 3 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmayı bekliyor - Son Dakika
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Politika

Türkiye ve Venezuela, 3 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmayı bekliyor

Türkiye ve Venezuela, 3 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmayı bekliyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile düzenlediği ortak basın toplantısında, iki ülke arasındaki ticaret hacminin liderlerin ortaya koyduğu 3 milyar dolarlık hedefe ulaşmasını beklediklerini açıkladı.

24.02.2024 19:36
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Bu sene iki ülke arasında ticaret hacminin büyük bir çabayla liderlerimizin ortaya koyduğu 3 milyar dolar hedefine ulaşmasını bekliyoruz" dedi. - KARAKAS

Kaynak: İHA

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