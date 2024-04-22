Yunanistan ve Türkiye arasında Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Politika

Yunanistan ve Türkiye arasında Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı gerçekleştirildi

Atina'da gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye ve Yunanistan heyetleri, Güven Artırıcı Önlemler konusunda anlaşmaları yeniden değerlendirdi ve 2025 uygulama planını ele aldı. Toplantı olumlu bir havada geçti ve bir sonraki toplantının Türkiye'de düzenleneceği belirtildi.

22.04.2024 20:10
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Yunanistan'ın başkenti Atina'da Türkiye ile Yunanistan heyetleri arasında yeni tur Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı gerçekleştirildi.

Yunanistan ile Türkiye arasında Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı gerçekleştirildi. Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda, büyükelçiler, üst düzey askeri yetkililer ve diğer yetkililer yer aldı. Toplantıda, taraflar bu yıl boyunca daha önce mutabık kalınan Güven Artırıcı Önlemleri yeniden değerlendirerek, 2025 yılı uygulama planını ele aldı. Toplantının olumlu bir havada gerçekleştiği aktarılarak, bir sonraki toplantının Türkiye'de düzenleneceği belirtildi. - ATİNA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Yunanistan ve Türkiye arasında Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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