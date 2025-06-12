Türkiye-Yunanistan Siyasi Diyalog Toplantısı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Alexandra Papadopoulou, Ankara'da Siyasi Diyalog toplantısının 4.'sünü gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Alexandra Papadopoulou, 12 Haziran 2025 tarihinde Ankara'da Siyasi Diyalog toplantısının dördüncüsünü gerçekleştirmiştir. İki Bakan Yardımcısı, ikili ilişkilerin çeşitli veçhelerini ele almış ve Türkiye'de düzenlenmesi planlanan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'ne hazırlık amacıyla da olmak üzere, son görüşmelerinden bu yana ikili ilişkilerdeki gelişmeleri değerlendirmiştir.

İki Bakan Yardımcısı ayrıca, bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin güncel gelişmeleri ele almışlardır. Toplantı olumlu bir atmosferde gerçekleşmiş ve taraflar ikili ve uluslararası iş birliği alanlarını daha da geliştirme yönündeki ortak taahhütlerini tekrarlamıştır" denildi. - ANKARA