Türkiye Yüzyılı Vizyonu: Güçlü Ekonomi Hedefi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Türkiye Yüzyılı Vizyonu: Güçlü Ekonomi Hedefi

Türkiye Yüzyılı Vizyonu: Güçlü Ekonomi Hedefi

Cevdet Yılmaz, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla güçlü bir ekonomi ve etki hedeflediklerini belirtti.

04.01.2025 21:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Asırlara uzanan medeniyetimiz zemininde 100 yıllık asırlık cumhuriyetimizin zemininde Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçiriyoruz. Çok daha büyük bir ekonomi olacağız. Çok daha güçlü bir ülke olacağız. Bölgemizde dünyada çok daha etkili hale geleceğiz" dedi.

Bir dizi ziyaret için Aksaray'a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 8.Olağan İl Kongresine katıldı. Kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yapılan yatırımlarla Türkiye Yüzyılı vizyonunun genişlediğini ve ekonomide sağlam adımların atıldığını belirterek, "Son 20 yılda 238 milyon dolarlık bir ekonomiyi bu sene 1.3 trilyon düzeyine nasıl taşıdıysak, 36 milyar dolarlık bir ihracatı 2024 yılı sonu itibarıyla 262 milyar dolara nasıl ulaştırdıysak, yine 12 milyar bile tutmayan turizm gelirini nasıl 60 milyar dolar seviyesine taşıdıysak, ekonomimizi büyütmeye, ülkemizi güçlü, kararlı bir şekilde geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı diyoruz. Asırlara uzanan medeniyetimiz zemininde 100 yıllık asırlık cumhuriyetimizin zemininde Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçiriyoruz. Çok daha büyük bir ekonomi olacağız. Çok daha güçlü bir ülke olacağız. Bölgemizde dünyada çok daha etkili hale geleceğiz. Bakın sadece bir tane rakamı paylaşmak istiyorum. Savunma sanayiinde yüzde 80 bağımlılıktan yüzde 20 bağımlılığa gelmiş durumdayız. Bugün bir rakam açıklandı, savunma sanayiindeki ihracatımız 7 milyar doları aşmış. 2002'de bu yok denecek şekilde bir ihracattı. Bugün 7 milyar doları sadece savunma sanayi ihracatıyla elde ediyoruz. Geçmişte paramızı vererek almak istediğimiz ürünleri alamıyorduk, vermiyorlardı Türkiye'ye. Paramızı verdiğimiz halde alamadığımız ürünleri şimdi biz başka ülkelere satıyoruz. Suriye'de son dönemde yaşanan hadiseler tarihin doğru tarafında olduğumuzu dosta düşmana göstermiştir. İnşallah Suriye yeniden inşa edildiğinde Hem güvenliğimiz açısından hem de ekonomik bakımdan çok daha farklı şartlar oluşacak. Tabiri caizse Türkiye seviye atlayacak, başka bir seviyeye geçecek. Tabii bir ayda değil. Birçok belirsizlik birçok yapılması gereken işler var ama büyük umutlar büyük fırsatlar var. İnşallah önümüzdeki dönem Suriye'nin yeniden inşası ile birlikte çok farklı bölgesel bir atmosferi de hep birlikte göreceğiz. Diğer taraftan Gazze'de yaşayan kardeşlerimize de inşallah er ya da geç adaletin güneşi doğacak. Elimizden gelen tüm gayretimizle Filistinli kardeşlerimizin Gazzeli kardeşlerimizin yanında olduk, yanlarında olmaya devam edeceğiz. Görünen ve görünmeyen çabalarımızla her türlü imkanımızla bu davanın da yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, milletvekilleri ve partililer katıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Uluslararası İlişkiler, Türkiye Yüzyılı, Yerel Haberler, Politika, AK Parti, Ekonomi, aksaray, Türkiye, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye Yüzyılı Vizyonu: Güçlü Ekonomi Hedefi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:58 AKM’de Ferdi Tayfur için düzenlenen törende konuşan imam herkesi ağlattı AKM'de Ferdi Tayfur için düzenlenen törende konuşan imam herkesi ağlattı
21:36 Suriye’de Colani’nin elini sıkmadığı Alman bakan konuştu Suriye'de Colani'nin elini sıkmadığı Alman bakan konuştu
19:57 DEM Parti heyeti, İmralı’dan önce sürpriz bir isimle görüşecek DEM Parti heyeti, İmralı'dan önce sürpriz bir isimle görüşecek
19:46 ABD’den İsrail’e 8 milyar dolarlık silah satışı ABD'den İsrail'e 8 milyar dolarlık silah satışı
19:20 Kassam Tugayları, Gazze’deki İsrailli esirin son sözlerini yayınladı Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrailli esirin son sözlerini yayınladı
09:02 Mohamed Salah Liverpool’dan ayrılıyor Mohamed Salah Liverpool'dan ayrılıyor
08:05 Alanyaspor’a yenilen futbolcunun dudaklarından Fenerbahçe sözleri döküldü Alanyaspor'a yenilen futbolcunun dudaklarından Fenerbahçe sözleri döküldü
07:50 ASELSAN ve Aziz Yıldırım’ın sahibi olduğu şirket arasında dev anlaşma ASELSAN ve Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu şirket arasında dev anlaşma
07:45 Ferdi Tayfur’a veda günü Cenaze programı da değişti Ferdi Tayfur'a veda günü! Cenaze programı da değişti
07:25 Meteoroloji’den 6 ile kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji'den 6 ile kuvvetli yağış uyarısı
07:02 Pentagon, ABD’nin Ayn el-Arab’a üs kuracağı iddiası ile ilgili son noktayı koydu Pentagon, ABD'nin Ayn el-Arab'a üs kuracağı iddiası ile ilgili son noktayı koydu
02:06 Tuğçe Tayfur, babasını son kez görmek için gittiği Gasilhane’de fenalaştı: Ayırdınız beni babamdan Tuğçe Tayfur, babasını son kez görmek için gittiği Gasilhane'de fenalaştı: Ayırdınız beni babamdan
01:47 Kayseri’de pencereden ateş açan şahsın 29 suç kaydı bulundu Kayseri'de pencereden ateş açan şahsın 29 suç kaydı bulundu
01:47 New York Mahkemesi Yargıcı, ’Sus payı’ davasında Trump’a vereceği cezayı açıkladı New York Mahkemesi Yargıcı, 'Sus payı' davasında Trump'a vereceği cezayı açıkladı
01:24 25 gün önce cezaevinden tahliye edilen adama evinin önünde silahlı saldırı 25 gün önce cezaevinden tahliye edilen adama evinin önünde silahlı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 22:35:09. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye Yüzyılı Vizyonu: Güçlü Ekonomi Hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.