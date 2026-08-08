Türkiye Yüzyılı Vizyonu Üzerine - Son Dakika
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Türkiye Yüzyılı Vizyonu Üzerine

Türkiye Yüzyılı Vizyonu Üzerine
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Bilal Saygılı, üretim ve istihdamın Türkiye Yüzyılı vizyonunun temel unsurları olduğunu vurguladı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Türkiye Yüzyılı vizyonunun temelinde üretim, yatırım ve istihdamın bulunduğunu belirtti.

Saygılı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Olağanüstü Kongresi'nde yaptığı konuşmaya ilişkin yazılı açıklamasında, MÜSİAD'ın kurulduğu günden bu yana üretimi önceleyen, ahlaklı ticareti esas alan ve milli kalkınmayı merkeze koyan bir anlayışı temsil ettiğini ifade etti.

Türkiye'nin son dönemde eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye ve savunma sanayisine kadar birçok alanda büyük bir dönüşüm yaşadığını vurgulayan Saygılı, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı, üretimin daha da güçlendiği, yüksek teknolojinin ön plana çıktığı, ihracatın büyüdüğü, küresel rekabet gücümüzün arttığı ve refahın toplumun her kesimine yayıldığı güçlü bir Türkiye idealidir. Bu hedefe giden yolda en büyük gücümüz, milletimizin çalışkanlığı, girişimcilerimizin cesareti, iş dünyamızın üretim azmi ve devletimizin ortaya koyduğu güçlü vizyondur. MÜSİAD gibi üretimi, yatırımı ve milli kalkınmayı önceleyen kuruluşlarımız da bu yürüyüşün en önemli paydaşları olmaya devam edecektir."

Saygılı, Türkiye Yüzyılı hedeflerine daha fazla üretim, yatırım ve istihdamla katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Kongreye, MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Gökhan Temur ve iş insanları katıldı.

Kaynak: AA

Türkiye Yüzyılı, Politika, AK Parti, Ekonomi, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye Yüzyılı Vizyonu Üzerine - Son Dakika

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