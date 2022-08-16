Türkmen Lider Riyaz Sarıkahya, BBP Genel Başkanı Destici'yle görüştü

Türkmeneli Partisi Genel Başkanı Riyaz Sarıkahya, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile parti genel merkezinde ziyaret etti.

Türkmeneli Partisi Genel Başkanı Riyaz Sarıkahya, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi Parti Genel Merkezinde ziyaret etti. Görüşmede Irak'ta yaşanan son gelişmeler ve Türkmenlerin genel durumları konuşuldu. Görüşmeye Türkmeneli Partisi Yürütme Kurulu Üyesi Erşat Avcı ve Parti Başkan Danışmanı Kadir Kaymazdan oluşan heyet katıldı.

Destici, Sarıkahya'nın Kerkük davetini kabul etti

BBP Lideri Destici'yi Kerkük'e davet eden ve en kısa zamanda ziyaret edeceğinin sözünü alan Sarıkahya, yapılan bu görüşmede, Irak'ta yaşanan son siyasi gelişmeler ve Türkmenlerin genel durumları hakkında detaylı bilgi verdiği belirtildi. Türk Dünyası konusundaki hassasiyeti bilinen BBP Lideri Destici'ye Türkmenler'in siyasi açıdan mevcut coğrafyada daha güçlü olmaları gerektiği ve Türkiye'nin bu konudaki desteğinin çok önemli olduğu vurgulandı. - ANKARA