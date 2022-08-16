Türkmen Lider Riyaz Sarıkahya, BBP Genel Başkanı Destici'yle görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Türkmen Lider Riyaz Sarıkahya, BBP Genel Başkanı Destici'yle görüştü

16.08.2022 12:19
Türkmen Lider Riyaz Sarıkahya, BBP Genel Başkanı Destici'yle görüştü

Türkmeneli Partisi Genel Başkanı Riyaz Sarıkahya, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile parti genel merkezinde ziyaret etti.

Türkmeneli Partisi Genel Başkanı Riyaz Sarıkahya, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile parti genel merkezinde ziyaret etti.

Türkmeneli Partisi Genel Başkanı Riyaz Sarıkahya, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi Parti Genel Merkezinde ziyaret etti. Görüşmede Irak'ta yaşanan son gelişmeler ve Türkmenlerin genel durumları konuşuldu. Görüşmeye Türkmeneli Partisi Yürütme Kurulu Üyesi Erşat Avcı ve Parti Başkan Danışmanı Kadir Kaymazdan oluşan heyet katıldı.

Destici, Sarıkahya'nın Kerkük davetini kabul etti

BBP Lideri Destici'yi Kerkük'e davet eden ve en kısa zamanda ziyaret edeceğinin sözünü alan Sarıkahya, yapılan bu görüşmede, Irak'ta yaşanan son siyasi gelişmeler ve Türkmenlerin genel durumları hakkında detaylı bilgi verdiği belirtildi. Türk Dünyası konusundaki hassasiyeti bilinen BBP Lideri Destici'ye Türkmenler'in siyasi açıdan mevcut coğrafyada daha güçlü olmaları gerektiği ve Türkiye'nin bu konudaki desteğinin çok önemli olduğu vurgulandı. - ANKARA

YORUMLAR
500
Destici'den 16 Ağustos Hacı Bektaş Veli'yi Anma Günü ve Haftası mesajı Açıklaması Destici'den 16 Ağustos Hacı Bektaş Veli'yi Anma Günü ve Haftası mesajı Açıklaması Terör örgütü DEAŞ Kerkük'te bir çocuğu kaçırdı Terör örgütü DEAŞ Kerkük'te bir çocuğu kaçırdı
Kaynak: İHA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Kerkük, Irak, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkmen Lider Riyaz Sarıkahya, BBP Genel Başkanı Destici'yle görüştü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:07 Denizli'nin konuştuğu olay! İmam ve müezzinlerin escort kadınlarla birlikte oldukları öne sürüldü
15:54 Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da fatura teknik direktör Sami Uğurlu'ya kesildi
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
15:27 TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru?
15:26 Oyuncu Levent İnanır'dan çok konuşulacak itiraf: Dayım Kadir İnanır yüzünden çocukluğumu yaşayamadım
15:32 Hakan Taşıyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan vefası Twitter'da gündem oldu
15:30 Vali yardımcılığı ve kaymakamlık yapan FETÖ firarisi bağ evinde yakalandı
15:07 Dün iptal edilen motorin zammı bugün yapılıyor! Litresi 24 lirayı geçecek
14:46 Terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin havan saldırısında şehit olan uzman çavuş hakkında yürek yakan gerçek ortaya çıktı
14:44 Tarım Kredi, indirime giren ürünler ile fiyatlarını sosyal medyadan tek tek paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 16:12:39. #1.13#
SON DAKİKA: Türkmen Lider Riyaz Sarıkahya, BBP Genel Başkanı Destici'yle görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement