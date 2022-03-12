Türkmenistan'da halk, erken cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında - Son Dakika
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Türkmenistan'da halk, erken cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

12.03.2022 11:19
Türkmenistan'da halk, erken cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

Türkmenistan'da erken cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı.

Türkmenistan'da erken cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı.

Türkmenistan'da halk, bir kez daha cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gidiyor. Covid-19 salgın tedbirleri gölgesinde gerçekleşen oy verme işlemlerinde maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ediliyor. Oy verme işleminin yerel saatle 07.00'de başladığı ülkede, 3 milyon 459 bin 790 seçmen toplam 2 bin 577 sandıkta oy kullanması bekleniyor.

9 aday yarışıyor

Ülkeyi 15 yıldır yöneten 64 yaşındaki mevcut Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'un ilk kez katılmadığı seçimlerde 9 aday yarışıyor. Cumhurbaşkanlığı aday listesinin başında ise Berdimuhammedov'un 41 yaşındaki oğlu Serdar Berdimuhammedov geliyor.

Seçimlerde yüksek katılım

Türkmenistan Merkez Seçimler ve Referandumlar Komisyonunun verilerine göre, saat 11.00 itibarıyla seçime katılım oranı yüzde 51,05 oldu. Oy verme işleminin 19.00'da sona ermesiyle birlikte açılmaya başlanan ilk sandıklarla ön sonuçların açıklanması da bekleniyor. Seçimleri, Türkiye Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya, YSK üyesi Ali Ürker'in de aralarında bulunduğu farklı ülkelerden çok sayıda yerli ve yabancı gözlemci izliyor.

"Halkımız yeni cumhurbaşkanını seçiyor"

Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov, 85 yaşındaki annesiyle birlikte başkent Aşkabat'taki okulda kurulan 68 Nolu sandıkta oy kullanmasının ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Bugün ülkede tarihi bir cumhurbaşkanlığı seçiminin yapıldığına işaret eden Berdimuhammedov, "Halkımız yeni cumhurbaşkanını seçiyor" dedi. Berdimuhammedov, seçimlerin hukuk temelinde şeffaf, eşit ve demokratik bir şekilde yapıldığını söyleyerek, ülkenin gelecekte bağımsız ve tarafsız bir şekilde daha da gelişeceğine inandığını belirtti. - AŞKABAT

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Türkmenistan'da halk, erken cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında - Son Dakika


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