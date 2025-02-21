Türkoğlu'nun fatura iddialarına AK Parti'den yalanlama - Son Dakika
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Politika

Türkoğlu'nun fatura iddialarına AK Parti'den yalanlama

Türkoğlu\'nun fatura iddialarına AK Parti\'den yalanlama

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu'nun dün meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada ortaya attığı fatura iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Selçuk Türkoğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde, siyasi etik ve dilden uzak...

21.02.2025 11:45  Güncelleme: 11:47
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AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu'nun dün meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada ortaya attığı fatura iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Selçuk Türkoğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde, siyasi etik ve dilden uzak söylemlerle ortaya attığı iddiaların tamamı asılsızdır" dedi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu dün TBMM kürsüsünde yaptığı konuşmada eline aldığı yemek faturasını gösterip HÜDAPAR'ın kongre yemeği masraflarının geçmiş dönemki Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı bir şirket üzerinden ödendiğini iddia etti.

Bu iddialara cevap veren AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan Türkoğlu'nun iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve tamamının asılsız olduğunu söyledi.

Gürkan yaptığı yazılı açıklamada:

"Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi; Türkiye'de nitelikli muhalefet açığı vardır. Bu ihtiyacın, ne yazık ki günden güne daha da büyüdüğünü ibretlik örneklerle görmeye devam ediyoruz. İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu'nun, bugüne kadar olduğu gibi yalan ve iftiralarla gündem oluşturma gayreti, belediyenin yaptığı normal hizmetleri bile amacından saptırarak, temsil ettiği görevin saygınlığına uymayan hezeyanlarına yenilerini eklemesi de bu minvalde bir örnektir" dedi.

Türkoğlu'nun CHP'nin tetikçiliğini yaptığını iddia eden Gürkan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde, siyasi etik ve dilden uzak söylemlerle ortaya attığı iddiaların tamamı asılsızdır. Bu asılsız iddialar, söz konusu zihniyetin Ülkemiz yararına politika üretememe, yerel yönetimlerdeki yetersizlikleri ve yanlışlarını örtbas etme kaygısıyla başvurdukları dezenformasyon siyasetinden başka bir şey değil.

Görev süreleri boyunca, milletimiz adına hayırla anılacak örnek bir eser ortaya koyamayanların, 23 yıldır olduğu gibi 'Yeni Türkiye Yüzyılı'nın da mimarı olacak AK Kadroların hiçbir ferdine dil uzatmasına asla müsaade edemeyiz. Mesnetsiz ve yakışıksız ifadeleri nedeniyle söz konusu şahsa yüce Türk adaletinin ve aziz milletimizin gereken cevabı en iyi şekilde vereceğine yürekten inanıyorum." - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Türkoğlu'nun fatura iddialarına AK Parti'den yalanlama - Son Dakika

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