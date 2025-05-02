TÜSİAD Başkanı Orhan Turan\'ı ziyaret eden Zeybekçi\'den dikkat çeken sözler

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, dernek genel kurulundaki konuşmalarının ardından soruşturma başlatılmıştı. Turan ve Aras soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ardından yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise yeni bir gelişme yaşanmış ve AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı ziyaret etmişti.

"YURT DIŞI YASAĞI DOĞRU DEĞİL, GÖZALTI GÖRÜNTÜLERİ DE HOŞ DEĞİL"

Ziyaretin ardından açıklama yapan Zeybekçi gözaltı şeklini ve yurt dışı çıkış yasağını eleştirerek "Ekonomi Bakanlığım zamanında bizim sanayicimiz, ihracatçımız, iş dünyamızın temsilcileri dünyayı rahat dolaşsın, Avrupa'ya rahat seyahat etsin diye AK Parti hükümetinin o yeşil pasaportu veren bakanıyım ben. İş dünyası temsilcisine yurt dışı yasağı doğru değil. TÜSİAD Başkanı'nın mevcutlu bir şekilde ifadeye götürülmesi şık değildir" dedi.