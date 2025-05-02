Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, dernek genel kurulundaki konuşmalarının ardından soruşturma başlatılmıştı. Turan ve Aras soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ardından yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
Geçtiğimiz günlerde ise yeni bir gelişme yaşanmış ve AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı ziyaret etmişti.
Ziyaretin ardından açıklama yapan Zeybekçi gözaltı şeklini ve yurt dışı çıkış yasağını eleştirerek "Ekonomi Bakanlığım zamanında bizim sanayicimiz, ihracatçımız, iş dünyamızın temsilcileri dünyayı rahat dolaşsın, Avrupa'ya rahat seyahat etsin diye AK Parti hükümetinin o yeşil pasaportu veren bakanıyım ben. İş dünyası temsilcisine yurt dışı yasağı doğru değil. TÜSİAD Başkanı'nın mevcutlu bir şekilde ifadeye götürülmesi şık değildir" dedi.
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras hakkında, 13 Şubat'taki Dernek Genel Kurulu toplantısındaki konuşmaları nedeniyle 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeği aykırı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla resen soruşturma başlatıldı.
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Aras hakkında 'Zincirleme şekilde yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Turan ve Aras 20 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.
Son Dakika › Politika › TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı ziyaret eden Zeybekçi'den dikkat çeken sözler - Son Dakika
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