TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı ziyaret eden Zeybekçi'den dikkat çeken sözler - Son Dakika
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Politika

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı ziyaret eden Zeybekçi'den dikkat çeken sözler

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan\'ı ziyaret eden Zeybekçi\'den dikkat çeken sözler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, önceki gün TÜSİAD'ı ziyaret etti. Haklarındaki soruşturma nedeniyle yurt dışı yasağıyla serbest kalan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'la görüşen Zeybekci, ziyaretine ilişkin olarak, "İş dünyası temsilcisine yurt dışı yasağı doğru değil. Mahkemeye karışamayız ama tablo üzdü. Gözaltı görüntüleri de hoş değildi" dedi.

02.05.2025 08:07
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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, dernek genel kurulundaki konuşmalarının ardından soruşturma başlatılmıştı. Turan ve Aras soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ardından yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise yeni bir gelişme yaşanmış ve AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı ziyaret etmişti.

"YURT DIŞI YASAĞI DOĞRU DEĞİL, GÖZALTI GÖRÜNTÜLERİ DE HOŞ DEĞİL"

Ziyaretin ardından açıklama yapan Zeybekçi gözaltı şeklini ve yurt dışı çıkış yasağını eleştirerek "Ekonomi Bakanlığım zamanında bizim sanayicimiz, ihracatçımız, iş dünyamızın temsilcileri dünyayı rahat dolaşsın, Avrupa'ya rahat seyahat etsin diye AK Parti hükümetinin o yeşil pasaportu veren bakanıyım ben. İş dünyası temsilcisine yurt dışı yasağı doğru değil. TÜSİAD Başkanı'nın mevcutlu bir şekilde ifadeye götürülmesi şık değildir" dedi.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı ziyaret eden Zeybekçi'den dikkat çeken sözler

NE OLMUŞTU?

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras hakkında, 13 Şubat'taki Dernek Genel Kurulu toplantısındaki konuşmaları nedeniyle 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeği aykırı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla resen soruşturma başlatıldı.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Aras hakkında 'Zincirleme şekilde yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Turan ve Aras 20 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.

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Son Dakika Politika TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı ziyaret eden Zeybekçi'den dikkat çeken sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Mehmet Tunc:
    Bak Siz bu ülkede itibar bırakmadınız. Avrupa ve Dünya ülkerleri TR güvenmiyor. Mehmet Şimşek Palavradan yatırım buldum diyor. Siz Türkiye'ye mal olmuş bir stk başkanını apar topar göz altına alın sonradan ziyaret edip hoş değil diyin. Yahu bu ülkede adalet tamamen kadın adı. Kimse kimseyi kandırmasın 146 53 Yanıtla
  • Abdullah Bayraktar:
    CHP den biri ziyaret etseydi ne derdi ak troller 120 29 Yanıtla
  • Yoruma gelen adam:
    dedi ve bağımsız yüce yargıya reisin selamını iletti 108 23 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Yargının bağımsız olduğunu söylemeye çalışıyor,yersen tabi...Ancak taraftarlarınız yer bu numaranızı...Bu ülke, tek adam rejimine geçtiğinden buna yana ,ne adalet kaldı?Ne kalkınma kaldı?ne gelişme kaldı?Bu durumu bütün dünya görüyor...O yüzden olan yatırımcı gitti...Yeni yatırımcıda gelmiyor...En büyük belirtiside borsa dibe vurdu ve orda kaldı...Yaprak oynamıyor... 89 26 Yanıtla
  • Doğrucu zırto:
    dış dünyasına yurt dışı yasağı uygun değil gözaltı görüntüleri de uygun değil lafa bak. fakirin canı çıksın 75 8 Yanıtla
  • YUSUF YUSUF:
    Ne işin vardi orada sayin zeybekci evvela onu acikla adalet ve kalkinma partisinin adalet anlayisi ne kadarda degismiş siz ulkeyi yonetmeyi birakin muteahitlik yapin nasilsa cok guzel insaat ve yol yapiyorsunuz 64 7 Yanıtla
  • ökkeş Kalem:
    İşçi kesimini biraz daha öpün ve bize verin demeye gitmiştir 24 6 Yanıtla
  • Halis demir:
    TÜSİAD PARTİ DEYİL PARTİCİLİK YAPACAKLARSA CAAPEYE GİDEBİLİR AKSİ TAKTİRDE DİŞLERİ ÇEKİLİR 3 20 Yanıtla
  • MUSTAFA AKTAŞ:
    Savcı asla ve kata adama kelepçe takıp getirin demez. O polsin inisiyatifinde olan bir şeydir. Aklinizca kulak çektiniz. Ne diyeyim Allah'tan bulun bizim gücümüz yetmiyor 8 8 Yanıtla
  • Muzaffer Matlı:
    kim olursa olsun devlete kafa tutamaz ve başbakanın karşısında pijamayla çikan patronlar devri bitti eski Türkiye yok artık karşılarında 4 11 Yanıtla
  • ahmet şahin:
    Paran varsa gel gülüm, paran yoksa karşıda dur gülüm. 10 0 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Bir deli suya bir taş atıyor, On akıllı çıkarmaya çalışıyor. olan budur. 9 0 Yanıtla
  • sus ceo:
    Eski Türkiye de insanlar yasal protesto hakkını kullandı diye cezaevine atılmazdı. 8 1 Yanıtla
  • sus ceo:
    Eski Türkiye de en düşük emekli aylığı, asgari ücretten fazlaydı. 8 1 Yanıtla
  • sus ceo:
    Eski Türkiye de yasama, yürütme ve yargı erkleri birbirinden bağımsızdı. 8 1 Yanıtla
  • sus ceo:
    Eski Türkiye de yargı mensupları bir kişi veya makamdan emir almaz, emir vermek isteyen hakkında yasal işlem yapardı 8 1 Yanıtla
  • sus ceo:
    İşler yolunda gitmeyince geri vitesler başladı. Bu ülkede insanlar açlık sınırının altında yaşıyor, ekonomi berbat, adalete güven azaldı, eğitim, dış politika berbat vs. bir sürü sıkıntıyı bu ülkenin başına bela ettiniz. Kimse halinden memnun değil. Millet sizden bıktı. İlk seçimde Yüce Türk milleti sizi sandığa gömecek. 8 1 Yanıtla
  • Yarengüme:
    Ak yorumcular, nere gittiniz lan? 7 2 Yanıtla
  • sus ceo:
    Eski Türkiye de emekliler açlık sınırının altında yaşatılmıyordu. 7 1 Yanıtla
  • sus ceo:
    Eski Türkiye de gençler ülkesinden kaçmazdı, gençler geleceğe umutla bakardı. 7 1 Yanıtla
  • sus ceo:
    Eski Türkiye de (Tayyip öncesi) üniversite öğrencileri yaklaşık 2 çeyrek altın (14.000) burs parası alıyordu, şimdi ise 3.000 TL. yani yarım çeyrek altın parası bile almıyor. 6 1 Yanıtla
  • Burhan Kıraç:
    Ticaret açığımız / Her şeyin İthal edilmesi Tarım ve Hayvancılık da dahi Dışarı bağımlılık sonucu Baskılanan Döviz kısa zamanda Kendini gösterir gerçek Kur meydana cıkar ....İthal Hayvan pazarı açılacak kurban bayramında o zaman Borsa Dövüz kuru gerçek değerini gösterecek diyor bazı ekonomistler internette okumuştum bekleyelim bakalım .... 6 1 Yanıtla
  • sus ceo:
    Eski Türkiye de vatandaşı milliyetçiyim diye oyunu alıp, asker katili Apo ile müzakere masasına oturan siyasetçiler yoktu. 6 1 Yanıtla
  • h42nnc2gxk:
    Adalet düşmanın da hakkıdır 6 1 Yanıtla
  • sus ceo:
    Eski Türkiye de Fetö ile iş tutup, milliyetçi ve Atatürkçü askerlere kumpas kurulmazdı. 5 1 Yanıtla
  • sus ceo:
    Eski Türkiye de (2002'den önce) insanlar daha mutlu, birbirine saygılı, aile kavramı yüksek, üç kuruşluk menfaati için kendini ve oyunu satmayan insanlar vardı. 4 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı ziyaret eden Zeybekçi'den dikkat çeken sözler - Son Dakika
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