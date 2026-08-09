Yeni Parti Manisa İl Başkanı Özalper’in emniyet ifadesi ortaya çıktı

Tutuklanan Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper'in emniyet ifadesi ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya yönetme', 'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından tutuklanan Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, emniyetteki ifadesinde herhangi bir suç işlemediğini belirterek etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini söyledi.

Özalper'e Okurlar Makina Motor İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi isimli firmadan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Asfalt Makinalarının alınması işi karşılığında firmaya 20 milyon lira nakit, 80 milyon lira karşılığında ise daire verilerek ödeme yapıldığı, Belediye Başkanlığınca alınan iş makinelerinin değerinin 50 milyon lira civarında olduğu tespitine istinaden yapılan fazla ödeme ile ilgili bir bilgisi olup olmadığı soruldu. Özalpler ise, "Ben adı geçen firmayı ilk defa burada duydum. Bu firmadan Belediye tarafından alınan makinalar ile ilgili de bir bilgim yoktur" dedi.

Özalper'e, soruşturma kapsamında elde edilen verilere göre 24 Şubat 2025 tarihinde hesabına 2 milyon 900 bin TL, 24 Aralık 2025 tarihinde ise 905 bin TL olmak üzere iki nakit para yatırma işlemi bulunduğu da soruldu. Özalper, "Ben bu şekilde bir para yatırma işlemi gerçekleştirmedim. Hesabıma böyle bir para yatırmış veya başka bir şahıs tarafından yatırılmış olsa mutlaka hatırlarım ancak ben hesabıma bu miktarlarda bir para yatırmadım veya başka bir şahıs da yatırmadı. Benim hayatım boyunca bu miktarlarda bir param olmadı. Ancak adıma kayıtlı olup eşim tarafından kullanılan Akbank ta bir hesabım vardır, tarafıma okunan para işlemlerini eşim yapmış ise de benim bir bilgim yoktur. Benim sadece Akbank, Enpara ve Garanti Bankasında, 2019 yılında da Belediye Meclis üyeliği döneminde de huzur hakkı için ödeme yapılan ancak o dönemden beri hiç kullanmadığım Vakıf bankta hesaplarım vardır. Eğer bu hesap hareketleri Akbank taki hesabımda mevcut ise eşim tarafından yapılmış olabilir ancak diğer Bankalar ile ilgili yapılan bir işlem ise kesinlikle ben böyle bir işlem yapmadım ve kabul etmiyorum" cevabını verdi.

İfadesine eklemek istediği bir husus olup olmadığı sorulan Özalper, "Ben yaklaşık 20 yıldır Manisa ilinde aktif olarak siyaset yapıyorum, 2016 yılında CHP Manisa İl Başkan Yardımcılığı, 2019 yılında Yunusemre Belediyesi Meclis Üyeliği, 2023 yılında Manisa Milletvekili Adaylığı, hatırladığım kadarıyla 2023 yılı Aralık ayı sonlarında CHP Manisa İl Başkanlığı görevini yürüttüm ve Halen Yeni Parti Manisa İl Başkanlığı görevini de aktif olarak yürütmekteyim. Uzun yıllar Manisa ilinde aktif Siyaset yaptım bu ilde birçok şahısla siyaseten görüşmeler yaptım, il başkanlığı dönemimde günde yaklaşık 200 kadar randevu gelirdi ve elimden geldiği kadar herkesle görüşmeye çalışırdım. Görüştüğüm kişilerden bazıları yukarıda bana sorulan şahıslar veya firmaların sahipleri olabilir ancak benden kimse kanun dışında bir talepte bulunmadı bana bu şekilde bir talep gelmedi, ben bana aktarılan sorunları ilgili mercilere yönlendirerek onlara yardımcı olmaya çalıştım. Bu kapsamda kesinlikle herhangi bir maddi menfaat temin etmedim, bu şekilde bir olaya da şahitlik etmedim veya aracılık yapmadım. Ayrıca benim nadir olarak görülen ailevi Akdeniz ateşi isimli bir rahatsızlığım vardır, buna bağlı olarak belirli periyodlarla hastanede tedavi görmem gerekmektedir, ayrıca alerjik astım rahatsızlığımda mevcuttur, buna ilişkin belgeleri avukatlarım sunacaktır. Bir de babamın demans hastalığı vardır, kendisinin bakımını çoğunlukla ben üstlenmekteyim. 7,5 yaşında da bir çocuğum vardır o da benim bakımıma muhtaçtır. İlimde bulunan belediyenin veya ilçe belediyelerinin hiçbir işleyişine müdahalem olmadı ve bununla ilgili de kimseden bir talepte bulunmadım. Üzerime atılı suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.