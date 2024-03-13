Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Antalya'yı Yörük ve Türkmen kültürünün Türkiye'deki önemli bir merkezi haline getireceklerini söyledi.
Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Antalya Yörükler Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Abdullah Duman ve üyeler tarafından ilgiyle karşılanan Tütüncü'ye, Yörük ve Türkmenlerin simgesi poşu hediye edildi. Tütüncü, "Çay sohbeti yapmaya geldim, seçim çalışması yapmaya gelmedim. Ben seçimlik değil, geçimlik bir belediye başkanıyım. Seçimlik belediye başkanları 5 yılda bir sadece seçimlerde gelirler. Bir de geçimlik olanlar vardır. Her zaman sizinle birlikte yaşarlar" dedi.
Dernek tesisi
Kepez Belediyesi'nin Barış Mahallesi'nde inşa ettiği Yörükler Parkı'ndaki dernek tesisinde hemşehrileriyle bir araya gelen Tütüncü, "2009 yılında Kepez Belediye Başkanlığı görevine geldiğimde Yörükler Derneği'nin bir mekan arayışı vardı ve bu yerleşkeyi yaptık. Bu yerleşke Yörüklerin mekansal anlamda en önemli ilk başlangıçları oldu. İstedik ki; buradan bütün Antalya'yı görsünler. Yörükler dağların eteklerini çok severler. Dağların eteklerine ovaya bakarlar. Hele bir de engin Akdeniz varsa, ufuk çizgisine bakarak çok yüksek hayaller kurarlar. Nereden biliyoruz? Osman Bey'den, Ertuğrul Gazi'den, Şehit Edebalı'dan biliyoruz" diye konuştu.
"Heybemizde Antalya'ya hizmet var"
"Yörük ve Türkmen kültürünü Türkiye'de Antalya merkezli olarak anlatacağız" diyerek sözlerini sürdüren Tütüncü, "Antalya'yı Yörük ve Türkmen kültürünün Türkiye'deki önemli bir merkezi haline getireceğiz. Yörük ve Türkmen kültürünü kurumsal yapıya dönüştürecek çalışmalar yapacağız. Bu çalışmalarda; enstitü, araştırma merkezi, kütüphane ve müze olacak. Bizim heybemizde bunlar var. Bizim heybemizde Antalya'ya hizmet var "ifadelerine yer verdi. - ANTALYA
Son Dakika › Politika › Tütüncü, Yörüklerle buluştu - Son Dakika
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