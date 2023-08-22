Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İBB'nin metro törenini 'algı operasyonu' olarak nitelendirdi - Son Dakika

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İBB'nin metro törenini 'algı operasyonu' olarak nitelendirdi

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İBB\'nin metro törenini \'algı operasyonu\' olarak nitelendirdi
Son Güncelleme: 22.08.2023 23:25

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı 1. Etap TBM Kazısı Çıkış Töreni'ni 'algı operasyonu' olarak nitelendirdi. Yazıcı, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla, Tuzla Metrosu inşaat alanında yapılan törenin gerçekleştirildiği bölgeye giderek durumu gösterdi. Yazıcı, yapılan törenin Tuzla Metrosu'yla ilgisi olmadığını ve daha önce başlatılan bir işin TBM çıkış töreni olduğunu belirtti. Ayrıca, Tuzla Metrosu'nun hala bitmediğini ve uzun süredir beklenen bir proje olduğunu ifade etti.

İBB'nin Kaynarca-Pendik- Tuzla Metro Hattı 1. Etap TBM Kazısı Çıkış Töreni'ne tepki gösteren Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Mucize beklerken yine illüzyonla karşılaştık. İşin aslı, önceki dönem yapılan Kadıköy-Pendik Metrosu ile Bakanlığın yaptığı Pendik- Sabiha Gökçen Metro bağlantısını sağlayan, yine önceki dönem başlayan bir işin TBM çıkış töreniymiş. 'Tuzla metrosu bitiyor' algı operasyonuna şahit olduk. Tek kelimeyle cambaza bak girişimi." ifadelerini kullandı.

YAZICI'DAN METRO TÖRENİNE "ALGI OPERASYONU" TEPKİSİ

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) bugünkü Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı 1. Etap TBM Kazısı Çıkış Töreni ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yazıcı, "algı operasyonu" olduğunu söyledi.

"MUCİZE BEKLERKEN YİNE İLLÜZYONLA KARŞILAŞTIK"

Paylaşımında "mış" gibi yapılan işler karşısında susmanın çok zor olduğunu ifade eden Yazıcı, şunları kaydetti: "Ekrem İmamoğlu imzasıyla yapılan Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı 1. Etap TBM Çıkış Töreni ilanını görünce heyecanlandık. İBB'nin Tuzla'daki bu metruk metro alanına gelip, Sayın Başkan'ı beklemeye başladık. Teşekkür edecektik, maalesef yine olmadı. Mucize beklerken yine illüzyonla karşılaştık. İşin aslı, önceki dönem yapılan Kadıköy-Pendik Metrosu ile Bakanlığın yaptığı Pendik-Sabiha Gökçen Metro bağlantısını sağlayan, yine önceki dönem başlayan bir işin TBM çıkış töreniymiş. 'Tuzla metrosu bitiyor' algı operasyonuna şahit olduk. Sayın Başkan, Kaynarca-Pendik yazıp, sonuna Tuzla ekleyerek, Tuzla halkına mesaj gayretiniz tek kelimeyle cambaza bak girişimi. Bu metruk alandaki otlar, alan çevresindeki metro afişlerinin 10 kez değişimine şahit oldu."

"BİR ARPA BOYU YOL ALAMADINIZ"

Yazıcı, aylar, yıllar geçtiğini ve 5 tören yapıldığını belirterek, "Sonuç yüzde 10 bile değil. Masal gibi. Az gittiniz uz gittiniz, dere tepe düz gittiniz ama bir arpa boyu yol alamadınız. Dile kolay 4 yıl geçti. 1523 gündür bekliyoruz. Kaç kredi alımında Tuzla Metrosu sayıldı, para alındı? Metro nerede? Yok. Para nerede? Organize İşler filmi repliği gibi. Metromuz işlemiyor ama neyse ki zaman işliyor." dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İBB'nin metro törenini eleştirdi
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İBB'nin metro törenini 'algı operasyonu' olarak nitelendirdi - Son Dakika


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