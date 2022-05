Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı: "Düğüne gider hurma beğenmez, hamama gider kurna beğenmez"

İSTANBUL - İstanbul'un Fethi'nin 569. yılı kutlamaları çerçevesinde Millet Bahçesi'ne dönüştürülen Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen fidan dikme törenine katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesini dönüştürülmesine karşı çıkan muhalefete göndermede bulundu. Başkan Yazıcı, "Anadolu'nun çok veciz bir ifadesi vardır. Derler ki düğüne gider hurma beğenmez, hamama gider kurna beğenmez" dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Bugün 29 Mayıs 1453'te İstanbul'un fethinin seneyi devriyesini kutluyoruz. Aslında 29 Mayıs 1453 İstanbul'da elimizin toprakla buluştuğu tarih. Aslında İstanbul o günden sonra bizim için ebedi bir ruh oldu. İstanbul o günden sonra ışıklar saçan bizim için bir vatan oldu. O günden sonra bugün de görüyoruz ki, bize bu fethi başlatan özellikle de peygamberimizin müjdesinin peşinden giden ve gemileri karadan yürüten Fatih Sultan Mehmet Han ve özellikle ecdadımızı milletle anıyoruz. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Fethimiz kutlu olsun" dedi.

Başkan Yazıcı konuşmasının devamında, "Havaalanı buradan taşındıktan sonra artık Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi olarak İstanbul halkının hizmetine açılacak. Bugün burada 1453, özellikle de 145 bin 300 ağaç dikilecek. Her dikilen bir ağacın bizim için çok kıymetli olan ülkemizi de İstanbul'un geleceğini emanet edeceğimiz her bir genç için medeniyet feneri olacağına inanıyorum ve de bunun için ileriye ışıklar saçan her bir projeksiyon oluşturacağına inanıyorum" diye konuştu.

Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesini dönüştürülmesine karşı çıkan muhalefete göndermede bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Muhalefet ne yapıyor bu arada. Havalimanına karşı çıktılar. Bugün Millet Bahçesi olmasına karşı çıkıyorlar. Halbuki Millet Bahçesi olarak İstanbul'un nefes alacak alanlarının olması. Şehircilik açısından dünyanın en önemli önem verdiği kriterlerden, kişi başına düşen yeşil alan miktarını artıracak. Bunun yanında bizim için çok kıymetli olan engellisi, yetimi, yaşlısına ve gençlere sportif alanlar, sosyal kültürel alanlar oluşturacak. Avrupa Yakasında deprem anında afette toplanma alanı oluşturacak. Havadan ikmallerin yapılacağı bir pistin hizmete tutulacağı şeklinde planlandı. Sadece ve sadece havalimanına karşı olunması, buradaki millet bahçesine karşı olunması veya buraya ağaç dikilecek de ne olacak? Burası kalsın orası yapılmasın. Anadolu'nun çok veciz bir ifadesi vardır. Derler ki düğüne gider hurma beğenmez, hamama gider kurna beğenmez düşüncesiyle hareket eden muhalefete dikkat etmeden bütün yapılan planlamalarla birlikte havalimanını yapan burayı da millet bahçesine çevirmek için tüm planlamaları ve teknik bilgilere haiz olduktan sonra sarsılmaz bir kararlılıkla bugün İstanbullulara ve İstanbul'a burayı kazandıran başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sayın Bakanımıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Sadece Belediye Başkanı olarak değil bir İstanbullu olarak şükranlarımızı sunuyoruz"