Tuzluca Belediye Başkanı\'nın ABD plakalı aracı Iğdır\'da tartışmaya neden oldu

Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Türkan'ın 76 ABD 550 plakalı aracı, Iğdır'da kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Söz konusu aracın yerli plaka yerine bu plaka ile kullanılması bazı vatandaşların tepkisini çekti.

Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Türkan'ın 76 ABD 550 plakalı aracı, kullanması tartışmalara neden oldu. Iğdır'da vatandaşlar, sosyal medya ve çeşitli platformlarda yaptıkları paylaşımlarda, "Başka plaka mı yoktu?" şeklinde eleştirilerde bulunarak, kamu görevinde bulunan bir belediye başkanının kullandığı araç ve plaka tercihinin kamuoyunda soru işaretlerine yol açtığını ifade etti. Plaka tercihini eleştiren vatandaşlar, kamu yöneticilerinin her davranışının toplum tarafından yakından takip edildiğini ve bu tür detayların dahi hassasiyet oluşturabileceğini dile getirdi. - IĞDIR