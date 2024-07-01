Üçyol Metro Durağı'nda Yürüyen Merdiven Kazası: AK Parti İzmir İl Başkanı Uyardı - Son Dakika
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Politika

Üçyol Metro Durağı'nda Yürüyen Merdiven Kazası: AK Parti İzmir İl Başkanı Uyardı

Üçyol Metro Durağı\'nda Yürüyen Merdiven Kazası: AK Parti İzmir İl Başkanı Uyardı

Üçyol metro durağında meydana gelen yürüyen merdiven kazasında yaralanan yolculara geçmiş olsun dileklerini ileten AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, durakla ilgili uyarıyı geçen sene yaptıklarını belirterek, İzmir Büyükşehir Belediyesine tepki gösterdi.

01.07.2024 15:00  Güncelleme: 15:02
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Üçyol metro durağında meydana gelen yürüyen merdiven kazasında yaralanan yolculara geçmiş olsun dileklerini ileten AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, durakla ilgili uyarıyı geçen sene yaptıklarını belirterek, İzmir Büyükşehir Belediyesine tepki gösterdi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "İzmir'de bazı şeyler hiç değişmiyor; İzmir Büyükşehir Belediyesinin insan hayatını umursamazlığı gibi. Uyarımızı geçen sene yapmıştık. Maalesef, bugün yine Üçyol Metro Durağı'nda bir yürüyen merdiven arızası nedeniyle vatandaşlarımızın yaralandığını üzüntüyle öğrendik. Bu tür olaylar, şehir yönetiminde ciddi bir sorumsuzluğun ve ihmalkarlığın göstergesidir. İzmir gibi büyük ve önemli bir şehrin ulaşım altyapısının bu kadar zayıf olması kabul edilemez. Halkımızın can güvenliği her şeyden önce gelir ve bu tür ihmaller affedilemez. İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimini, sorumluluklarını yerine getirmeye ve derhal gerekli önlemleri almaya davet ediyorum. Bu vesileyle, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, İzmirli hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerinikullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Üçyol Metro Durağı'nda Yürüyen Merdiven Kazası: AK Parti İzmir İl Başkanı Uyardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üçyol Metro Durağı'nda Yürüyen Merdiven Kazası: AK Parti İzmir İl Başkanı Uyardı - Son Dakika
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