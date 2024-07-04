UEFA, Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi iddiası gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika
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Politika

UEFA, Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi iddiası gerçeği yansıtmıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan 'UEFA, Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi' iddiasının doğru olmadığını belirtti. DMM, UEFA'nın henüz soruşturmanın sonuçlanmadığını ve ceza verilmediğini açıkladı. UEFA, milli futbolcu Merih Demiral'dan savunma istemiş ve soruşturma sonrasında karar verilecektir. Kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi gerektiği vurgulandı.

04.07.2024 22:51
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "UEFA, Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bazı basın yayın organlarında yer alan "UEFA, Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi" iddiasının doğru olmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"UEFA tarafından Merih Demiral hakkında açılan soruşturma henüz sonuçlanmamış olup, 2 maç men cezası verildiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. UEFA, milli futbolcumuz Merih Demiral'dan savunma istemiş olup, savunma sonrasında soruşturma karara bağlanacaktır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Merih Demiral, Sosyal Medya, Hukuk, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika UEFA, Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi iddiası gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika

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