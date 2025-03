Uğur Doğanca, Türkiye\'nin En Başarılı 14. İlçe Belediye Başkanı Seçildi

Aydın'ın Kuyucak ilçe Belediye Başkanı Uğur Doğanca, Türkiye'nin en başarılı 14. ilçe belediye başkanı seçildi.

Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, 2024 yılına dair yapılan araştırmada Türkiye genelindeki en başarılı 14. ilçe belediye başkanı olarak öne çıktı. Araştırma, 15-25 Mart tarihleri arasında, seçmen sayısı 20 binin üzerinde olan büyükşehir ilçelerinde yapılan bir anketle gerçekleştirildi. Başkan Doğanca, bu süreçte yüzde 55,3'lük bir başarı oranı elde ederek en yüksek başarıya sahip ilçe başkanları arasında 14. sırada yer aldı.

Araştırma, 16 bin 350 kişiyle yapılan anket sonuçları toplandı ve Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, halkın beğenisini kazanarak bu başarıya ulaştı. Sosyal belediyecilik anlayışını ön planda tutarak birçok projeye imza atan Doğanca, vatandaş odaklı bir yönetim anlayışıyla Kuyucak halkının takdirini kazandı.

Yapılan araştırma sonuçlarını değerlendiren Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca sosyal medya hesabında in paylaşımda bulundu. Başkan Doğanca paylaşımında şu ifadeler yer verdi: "Her şey sizin için, her şey Kuyucak için. Kuyucaklının sevgisi, Kuyucak'a olan sevdamız, hizmet aşkıyla hizmetlerimize devam edeceğiz. Teşekkürler Kuyucak, birlikte güçlüyüz" dedi. - AYDIN