Uğur Doğanca, Türkiye'nin En Başarılı 14. İlçe Belediye Başkanı Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Uğur Doğanca, Türkiye'nin En Başarılı 14. İlçe Belediye Başkanı Seçildi

Uğur Doğanca, Türkiye\'nin En Başarılı 14. İlçe Belediye Başkanı Seçildi

Aydın'ın Kuyucak ilçe Belediye Başkanı Uğur Doğanca, 2024 yılına dair yapılan araştırmada, Türkiye genelinde en başarılı 14. ilçe belediye başkanı olarak öne çıktı. %55,3 başarı oranı ile vatandaşların takdirini kazanan Doğanca, sosyal belediyecilik anlayışıyla projelere imza attı.

28.03.2025 11:12  Güncelleme: 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuyucak ilçe Belediye Başkanı Uğur Doğanca, Türkiye'nin en başarılı 14. ilçe belediye başkanı seçildi.

Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, 2024 yılına dair yapılan araştırmada Türkiye genelindeki en başarılı 14. ilçe belediye başkanı olarak öne çıktı. Araştırma, 15-25 Mart tarihleri arasında, seçmen sayısı 20 binin üzerinde olan büyükşehir ilçelerinde yapılan bir anketle gerçekleştirildi. Başkan Doğanca, bu süreçte yüzde 55,3'lük bir başarı oranı elde ederek en yüksek başarıya sahip ilçe başkanları arasında 14. sırada yer aldı.

Araştırma, 16 bin 350 kişiyle yapılan anket sonuçları toplandı ve Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, halkın beğenisini kazanarak bu başarıya ulaştı. Sosyal belediyecilik anlayışını ön planda tutarak birçok projeye imza atan Doğanca, vatandaş odaklı bir yönetim anlayışıyla Kuyucak halkının takdirini kazandı.

Yapılan araştırma sonuçlarını değerlendiren Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca sosyal medya hesabında in paylaşımda bulundu. Başkan Doğanca paylaşımında şu ifadeler yer verdi: "Her şey sizin için, her şey Kuyucak için. Kuyucaklının sevgisi, Kuyucak'a olan sevdamız, hizmet aşkıyla hizmetlerimize devam edeceğiz. Teşekkürler Kuyucak, birlikte güçlüyüz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Uğur Doğanca, Belediye, Politika, Kuyucak, Türkiye, Doğanca, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Uğur Doğanca, Türkiye'nin En Başarılı 14. İlçe Belediye Başkanı Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RTÜK, Fatih Altaylı’ya 72 saat süre verdi RTÜK, Fatih Altaylı'ya 72 saat süre verdi
12 Dev Adam’ın EuroBasket’teki rakipleri belli oldu 12 Dev Adam'ın EuroBasket'teki rakipleri belli oldu
Bağışlanan organdan kuduz kapan adam hayatını kaybetti Bağışlanan organdan kuduz kapan adam hayatını kaybetti
Burcu Esmersoy’un gizli yatırımı Toplam değeri 20 milyon TL’ye yaklaştı Burcu Esmersoy'un gizli yatırımı! Toplam değeri 20 milyon TL'ye yaklaştı
Ünlü isimler iftar davetinde buluştu Ünlü isimler iftar davetinde buluştu
Kadınlar Süper Ligi’nde tarihe geçen skor Tam 19 farkla yendiler Kadınlar Süper Ligi'nde tarihe geçen skor! Tam 19 farkla yendiler
İmamoğlu’nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu
Memur emeklilerine çifte müjde Memur emeklilerine çifte müjde
7,7’lik deprem Bangkok’taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti 7,7'lik deprem Bangkok'taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti
973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi
Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem

11:18 İmamoğlu’nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu
10:42 Memur emeklilerine çifte müjde Memur emeklilerine çifte müjde
10:09 7,7’lik deprem Bangkok’taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti 7,7'lik deprem Bangkok'taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti
09:45 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi
09:44 Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem
17:34 Kadınlar Süper Ligi’nde tarihe geçen skor Tam 19 farkla yendiler Kadınlar Süper Ligi'nde tarihe geçen skor! Tam 19 farkla yendiler
17:26 Ünlü isimler iftar davetinde buluştu Ünlü isimler iftar davetinde buluştu
17:16 Burcu Esmersoy’un gizli yatırımı Toplam değeri 20 milyon TL’ye yaklaştı Burcu Esmersoy'un gizli yatırımı! Toplam değeri 20 milyon TL'ye yaklaştı
17:16 Bağışlanan organdan kuduz kapan adam hayatını kaybetti Bağışlanan organdan kuduz kapan adam hayatını kaybetti
17:15 12 Dev Adam’ın EuroBasket’teki rakipleri belli oldu 12 Dev Adam'ın EuroBasket'teki rakipleri belli oldu
17:11 RTÜK, Fatih Altaylı’ya 72 saat süre verdi RTÜK, Fatih Altaylı'ya 72 saat süre verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 12:02:55. #7.12#
SON DAKİKA: Uğur Doğanca, Türkiye'nin En Başarılı 14. İlçe Belediye Başkanı Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement