Ukrayna, 4 Mart'ta Rusya'da sıkıyönetim ilan edileceğini iddia etti - Son Dakika
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Ukrayna, 4 Mart'ta Rusya'da sıkıyönetim ilan edileceğini iddia etti

03.03.2022 02:24
Ukrayna, 4 Mart'ta Rusya'da sıkıyönetim ilan edileceğini iddia etti

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov, Rusya'da 4 Mart tarihinde sıkıyönetim ilan edileceğini iddia etti.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov, Rusya'da 4 Mart tarihinde sıkıyönetim ilan edileceğini iddia etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 8'inci gününde devam ederken, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov, Ukraine 24 kanalında katıldığı bir programda Rusya ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 4 Mart tarihinde ülke genelinde sıkıyönetim ilan edeceğini iddia eden Danilov, "İlk olarak Rusya Federasyonu'nda 4 Mart itibariyle sıkıyönetim ilan edileceğine yönelik istihbarat verileri mevcut. Moskova ve St. Petersburg'u düşünemiyorum bile. Rusya'da neler olup bittiğini gördükleri için buna tepki verecekler" ifadelerini kullandı.

Ülkenin yüzde 95'i Milliyetçi

Putin'in Ukrayna saldırılarına anlam veremediğini söyleyen Danilov, "Huzurlu şehirlerimizi bombalamak, Harkov'u bombalamak, tarihi kentleti bombalamak, çocukları öldürmek. Tüm bunları neden yapıyor anlamıyorum" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Rusya'nın asıl amacının ülkeyi milliyetçilerden temizlemek ifadelerine karşılık veren Danilov, "O halde ülkede yaşayan vatandaşlarımızın yüzde 95'ini öldürmeleri gerektiğini söylemeliyim" ifadelerini kullandı. - KİEV

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Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Mart, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ukrayna, 4 Mart'ta Rusya'da sıkıyönetim ilan edileceğini iddia etti - Son Dakika


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