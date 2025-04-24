Ukrayna-ABD Değerli Madenler Anlaşmasında Gelişme

Ukrayna Maliye Bakanı Serhii Marchenko, ABD-Ukrayna arasındaki değerli madenler anlaşması konusunda ilerleme kaydedildiğini ancak bu hafta bir anlaşmaya varılamayacağını söyledi.

ABD ve Ukrayna arasındaki değerli madenler anlaşmasına dair müzakereler devam ediyor. Ukrayna Maliye Bakanı Serhii Marchenko, Ukrayna'nın ABD Büyükelçiliğinde düzenlene bir etkinlikte söz konusu anlaşmaya dair açıklamalarda bulundu. Marchenko, değerli madenler anlaşması konusunda ilerleme kaydedildiğini ancak bu hafta bir anlaşmaya varılamayacağını ifade ederek, "İlerleme kaydedildi ve ekiplerimiz şu anda birlikte çok yakın bir şekilde çalışıyor. Hala tartıştığımız bazı sorular var" dedi.

Marchenko, ayrıca ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in dondurulmuş Rus varlıkları konusunun daha geniş kapsamlı görüşmelerin bir parçası olmasını istediğini söyledi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, 17 Nisan'da yaptığı açıklamada, ABD-Ukrayna arasında değerli madenler anlaşmasının 24 Nisan'da imzalanabileceğini ifade etmiş, "Ukrayna ile perşembe günü imzalanacağını tahmin ettiğim bir mineral anlaşmamız var. Yakında, gelecek Perşembe" demişti. - KİEV