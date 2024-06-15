Ukrayna Barış Konferansı Bürgenstock'ta Başlıyor

Politika

İsviçre'nin ev sahipliği yaptığı Ukrayna Barış Konferansı, 100 ülke ve kuruluşun katılımıyla Bürgenstock kasabasında başlıyor.

Dünyanın dört bir yanından 57'si devlet ve hükümet başkanı, 30'ü dışişleri bakanı olmak üzere toplam 100 isim, Ukrayna Barış Konferansı'na katılmak üzere İsviçre'nin Nidwalden kantonundaki Lucerne Gölü'nün yanında yer alan Bürgenstock kasabasında bir araya geliyor. Konferansta barış sürecinin başlatılmasına yönelik ilk adımların atılması, Ukrayna için uluslararası hukuk ve BM Şartı temelinde adil ve kalıcı barışa giden yolların ele alınması ve barışa ulaşmak için ortak anlayışın teşvik edilmesi hedefleniyor. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temsil edeceği konferansa ABD'den Başkan Joe Biden'ın yardımcısı Kamala Harris katılırken, Rusya davet edilmedi. Herhangi bir barış sürecinin hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın katılımıyla başlatılması gerektiğini savunan Çin hükümeti ise konferansa katılmayacağını açıkladı. Savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'daki krizin çözümüne ilişkin gerçekleştirilen en büyük toplantı olma niteliği taşıyan ve BM ile Avrupa kurumlarından temsilcilerin de yer alacağı Ukrayna Barış Konferansı'nın açılışını İsviçre Konfederasyon Başkanı Viola Amherd'in yapması bekleniyor. - BURGENSTOCK