Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: "Bugün insani koridorlar açılmayacak" - Son Dakika
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Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: "Bugün insani koridorlar açılmayacak"

22.04.2022 10:53
Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: "Bugün insani koridorlar açılmayacak"

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Ukrayna'dan sivillerin tahliye edileceği insani koridorların "tehlike" nedeniyle bugün açılmayacağını duyurdu.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Ukrayna'dan sivillerin tahliye edileceği insani koridorların "tehlike" nedeniyle bugün açılmayacağını duyurdu.

Rusya'nın 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya saldırıları sürüyor. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, sivillerin tahliye işlemine yönelik açıklamalarda bulundu. Vereşuk, "Bugün güzergahlardaki tehlike nedeniyle insani koridorlar açılmayacak. Tahliye edilmeyi bekleyen herkes, sabırlı olun, lütfen bekleyin" ifadelerini kullandı.

Ukraynalı yetkililer, Moskova'dan özellikle Rusya'nın kontrol sağladığı Mariupol kentinde mahsur kalanlar olmak üzere ülkenin diğer bölgelerinde sivillerin güvenli geçişinin garanti altına alınmasını istiyor. Donetsk Bölge Valisi Pavlo Kyrylenko, Mariupol şehrinden 79 sivilin Perşembe günü Zaporijya'ya güvenli bir şekilde tahliye edildiğini ve yaklaşık 100 bin Mariupol sakininin Zaporijya'da olduğunu belirtti. - KİEV

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Başbakan Yardımcısı, Mariupol, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: 'Bugün insani koridorlar açılmayacak' - Son Dakika


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